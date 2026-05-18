Левандовский попрощался с «Барселоной»
- 18.05.2026, 11:14
Польский футболист покидает каталонский клуб.
37-летний польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский на «Камп Ноу» попрощался с болельщиками каталонского клуба после матча предпоследнего тура испанской Ла Лиги с «Бетисом» (3:1).
В последнем матче сезона «Барселона» 23-го мая на выезде сыграет с «Валенсией».
«Для меня это очень волнующий и тяжелый день. Когда я пришел в Барселону, я знал, что буду играть за великий клуб, но ваша любовь и поддержка оказались невероятными.
С первого дня я чувствовал себя как дома. Никогда не забуду, как вы пели мое имя. Спасибо моим товарищам по команде, тренерам и всем работникам клуба. Было большой честью играть за этот клуб. Горжусь нашими достижениями.
Я прощаюсь со стадионом, но «Барселона» всегда будет в своем сердце», — сказал польский футболист.