«У нас милиции нечего делать?» 3 18.05.2026, 11:18

3,466

Подполковник милиции вместе с коллегами третирует бывшую жену.

Пользовательница Threads под ником angelikav87 обратилась в МВД с требованием провести профилактическу беседу с участковым инспектором из Боровлян. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением.

«Настоятельно прошу провести профилактическую беседу с подполковником милиции участковым инспектором Боровлянского отдела милиции Губичем А.И. о злоуподреблении своими погонами, — пишет она. — Хватит вашего панибратства! Человек третирует бывшую жену, оказывает влияние на пятилетнего ребенка. Привлекает своих коллег, они катаются с ним? Причем, в званиях полковника. У нас милиции нечего делать?»

Другие пользователи поддержали автора поста. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Вы молодец, смелая! Скорее всего, раз выбрали публичный инструмент, то доведены уже до отчаяния. Хочется пожелать вам сил и восторжествования справедливости.

— Такая же ситуация по боровлянам. Я устала с ними бороться!

— Абсолютно согласна с автором поста. Надеюсь, контролирующие органы обратят внимание на этот беспредел и проведут проверку. Закон должен быть один для всех, независимо от званий и погон. Полная поддержка автору в борьбе за права ребенка!

— Все правильно делаете! Особенно это понятно по количеству возмутившихся существ. Только огласка, только общественное порицание.

— Вы, что посмотрите как все защитники встрепинулись, спасать сотрудника. И не важно, что он издевается над женой, над ребенком, причем морально, что доказать практически невозможно. При этом он проиграл все суды, даже несмотря на связи свои.

— Удачи вам, автор. Надеюсь, в ведомстве обратят внимание на вашу ситуацию.

