Что директор ЦРУ делал в Гаване? 18.05.2026, 11:55

Фото: CIA via X/Handout via Reuters

Администрация Трампа усиливает давление на Кубу.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф неожиданно прибыл в Гавану с посланием от президента США Дональда Трампа. Вашингтон дал понять кубинским властям, что готов обсуждать экономическое сотрудничество и вопросы безопасности, но только при условии «фундаментальных изменений» внутри страны, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Визит Рэтклиффа стал самым громким контактом между США и Кубой за последние годы и произошел на фоне тяжелого энергетического кризиса на острове. Кубинские власти признали, что страна практически осталась без топлива. В Гаване электричество отключают на 20–22 часа в сутки, жители готовят еду на угле и дровах, а в столице уже начались протесты.

Ситуация резко ухудшилась после действий администрации Трампа в Латинской Америке. В начале года США установили контроль над нефтяной отраслью Венесуэлы, что фактически остановило поставки венесуэльской нефти на Кубу. Затем Вашингтон ввел дополнительную блокаду, ограничив поставки топлива на остров.

Госсекретарь США Марко Рубио открыто заявил, что нынешнее кубинское руководство должно уйти. По его словам, «несостоявшееся государство в 90 милях от американского побережья» представляет угрозу для США.

Одновременно Вашингтон предложил Кубе гуманитарную помощь на 100 миллионов долларов, связав ее с проведением реформ. Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил США в попытке давления, однако позже дал понять, что страна не станет блокировать поставки помощи.

На этом фоне американские прокуроры готовят возможные обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По данным СМИ, речь может идти о наркотрафике и событиях 1996 года, когда кубинские ВВС сбили американские гуманитарные самолеты.

Поездка главы ЦРУ показывает, что администрация Трампа усиливает давление на Гавану и все активнее рассматривает сценарий политической трансформации Кубы.

