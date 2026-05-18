Белоруски все чаще замораживают яйцеклетки 18.05.2026, 12:00

Врачи рассказали, сколько это стоит.

Заморозка яйцеклеток в Беларуси постепенно становится все более востребованной услугой.

О том, сколько стоит такая процедура и в каких случаях женщины решаются на нее, рассказала в эфире провластного СТВ акушер-гинеколог и репродуктолог Алла Зубарева.

Как отметила специалист, программа заморозки яйцеклеток стоит в среднем от 3000 до 5000 белорусских рублей.

Цена услуги зависит от препаратов, количества полученных яйцеклеток и особенностей программы.

За дальнейшее хранение яйцеклеток тоже нужно платить. Сейчас такая услуга стоит до 140 за полгода.

При этом храниться яйцеклетки могут больше 10 лет, если пациентка продолжает оплачивать услугу.

Как все происходит

Сначала женщина проходит обследование и гормональную стимуляцию. Затем под наркозом у нее берут яйцеклетки и замораживают их.

Когда пациентка решает, что готова к беременности, материал размораживают, проводят оплодотворение и переносят эмбрион.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com