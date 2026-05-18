Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко

18.05.2026, 11:07

1,848

Юрий Федоренко

Moscow отныне never sleeps.

«Новый этап войны: вражеские центры принятия решений в зоне поражения. Силы обороны Украины представляют: сериал «Огни Москвы» — первая серия первого сезона. В ночь на 17 мая украинские дроны прицельно поразили законные военные цели в московском регионе. Утром все российские издания и паблики пестрели паническими заголовками о наших «дальнобойных санкциях».

Горит московский технопарк «Элма» — предприятие, специализирующееся на производстве электронной техники, контрольно-измерительных приборов и оптики. Черный зловонный дым накрывает территорию вокруг Солнечногорской наливной станции — объекта, который использовался для хранения, перекачки и отгрузки бензина и дизельного топлива. Подгорает московский нефтеперерабатывающий завод. Дымит аэропорт Шереметьево… Кадрами «московского апокалипсиса» обмениваются жители Химок, Красногорска, Истры, Наро-Фоминска. Погорели гаражи в деревне с красноречивым названием Погорелки. Наши дроны превратили московский регион в Туапсе. Но стоит учесть масштаб: население Туапсе — около 60 тысяч, тогда как московская агломерация насчитывает более 17 миллионов. Следовательно, ночная лекция наших дронаров на тему «война — это плохо» сегодня имела значительно более широкую аудиторию.

Кстати, о московской аудитории. Это специфический контингент, с которым еще работать и работать. Последние недели и даже месяцы аналитики фиксировали снижение рейтингов Путина и власти в целом по всей России. Но есть одно но: «на Москве» эта динамика была не такой выразительной. То же касается поддержки «специальной военной операции». Жители московской агломерации меньше хотят мира, чем, скажем, жители того же Туапсе. Причина очевидна: еще вчера москвичи считали себя в безопасности. Теперь — нет.

Эта ночь была, без преувеличения, исторической. Как говорит командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди «Мадьяр»: «С сегодняшнего дня шансы сравнялись: аннулирован односторонний абонемент спокойной жизни на Патриках. Moscow отныне never sleeps». Это не просто констатация — это анонс нашей дальнейшей «просветительской работы» на болотах.

Если загуглить словосочетание «огни москвы», найдется все что угодно: духи, коктейли, конфеты, сорт томатов, музей уличного освещения. Есть даже подзабытая песня сталинских времен с таким названием. Но вскоре этот мем будет означать длинный перечень пораженных объектов. Возможно, когда-то видео этих поражений будут крутить под ту же песню: «И ярко в небе светятся, и в даль зовут они — надежда человечества, московские огни!»

Что ж, человечество действительно надеется, что мы и в дальнейшем будем зажигать «огни Москвы». Другие регионы России — обещаем — также не останутся без внимания. Работы впереди много: список законных военных целей очень длинный. Так что дальше будет. Не переключайтесь. Держим строй. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com