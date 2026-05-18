Европа перед историческим выбором Сергей Джердж

18.05.2026, 11:24

Полномасштабная российская агрессия против Украины стала не только крупнейшей войной в Европе после Второй мировой, но и катализатором масштабной трансформации всей европейской безопасности. События 2022−2026 годов показали: старые модели международных отношений, построенные на экономической взаимозависимости, постепенно теряют эффективность, а Европейский Союз вынужден переходить от роли преимущественно экономического объединения к статусу самостоятельного геополитического центра силы и центра безопасности.

Сегодня Европа оказалась перед историческим выбором: либо остаться зависимой от внешних гарантий безопасности и внутренне фрагментированной, либо ускорить формирование собственной стратегической автономии и оборонной самодостаточности. Именно поэтому тема будущего ЕС, его оборонной политики и роли Украины в европейской системе безопасности является ключевой для всего континента.

Среди главных негативных факторов, ослабляющих позиции ЕС на международной арене, очевидным является отсутствие политической воли и решительности в противодействии российской агрессии и внешним гибридным влияниям. В значительной степени это объясняется длительным пребыванием части европейских элит в зоне безопасностного комфорта, а также нежеланием отдельных политических сил осознать масштаб угрозы, которую представляет современная российская имперская политика.

В то же время война в Украине окончательно разрушила иллюзию о возможности «нормализации» отношений с Россией через экономическое сотрудничество или политику уступок. Российская агрессия продемонстрировала, что безопасность Европы является неделимой, а защита Украины напрямую связана с безопасностью самого Европейского Союза. Именно поэтому в новых документах ЕС по безопасности и обороне Украина определяется как неотъемлемая составляющая европейской системы безопасности.

Особенно важно то, что в течение 2025−2026 годов Евросоюз перешел от декларативных заявлений к запуску масштабных практических программ в сфере обороны. Вступил в силу план Rearm Europe (Перевооружить Европу), предусматривающий мобилизацию до 800 млрд евро на укрепление обороноспособности ЕС, стимулирование военной промышленности и привлечение частного капитала в оборонный сектор.

Фактически речь идет о начале нового этапа европейской интеграции — интеграции безопасности и обороны. Если раньше главными символами европейского единства были общий рынок и евро, то сейчас все большее значение имеют общие оборонные программы, военная логистика, кибербезопасность, космические системы и противовоздушная оборона.

Показательно, что ЕС представил «Белую книгу по вопросам европейской обороны — Готовность 2030», в которой Россия прямо определена стратегической угрозой для Европы. Одновременно были запущены новые механизмы финансирования оборонных закупок через SAFE (Security Action for Europe), а также представлена «Дорожная карта оборонной готовности 2030», включающая формирование воздушного щита, космического щита и систем защиты восточного фланга ЕС.

Эти процессы происходят на фоне серьезной трансформации трансатлантических отношений. В европейском политикуме все активнее обсуждается вопрос уменьшения критической зависимости от США в сфере безопасности. Определенным катализатором этого стали как внутриполитические процессы в Соединенных Штатах, так и кризис доверия между Вашингтоном и частью европейских союзников. В Европе все громче звучат дискуссии о создании собственного «ядерного зонтика», формировании совместных вооруженных сил ЕС и независимых систем спутниковой разведки.

Важным сигналом стало также заявление еврокомиссара по цифровым технологиям Генны Вирккунен о необходимости перехода Европы от исключительно оборонительной киберполитики к возможности осуществления наступательных операций в киберпространстве. Это свидетельствует о глубоком переосмыслении самой природы современной безопасности.

Отдельного внимания заслуживает вопрос внутренних реформ в ЕС. Одним из ключевых сдерживающих факторов остается принцип консенсуса при принятии стратегических решений. Именно механизм права вето неоднократно позволял отдельным государствам блокировать санкционные решения, финансовую помощь Украине и совместные инициативы по безопасности. В нынешних геополитических условиях такая система все больше выглядит архаичной и опасной.

Для Украины эти процессы имеют принципиальное значение. Украина сегодня является не только государством, которое защищает собственную независимость, но и фактически восточным форпостом всей Европы. Именно украинская армия сегодня сдерживает одну из самых больших военных угроз для европейского континента. Не случайно в документах ЕС отмечается, что Украина является «первой линией обороны Европы».

В то же время Украина уже стала важным элементом новой европейской оборонной экосистемы. Речь идет не только о боевом опыте ВСУ, но и об уникальных технологических наработках в сфере дронов, ПВО, цифровых систем управления, кибербезопасности и военной медицины. Именно поэтому интеграция украинского оборонного сектора в общеевропейские программы является взаимовыгодной.

Новые геополитические реалии также актуализируют вопрос формирования более широкой коалиции демократических государств. В этом контексте все чаще звучат идеи создания союза государств, разделяющих общие демократические ценности и готовых совместно противодействовать авторитарным режимам. В таких условиях особое значение приобретает сотрудничество ЕС с Канадой, Великобританией, Японией, Австралией, Южной Кореей, Новой Зеландией и другими партнерами.

Сегодня мы фактически наблюдаем формирование новой архитектуры международных отношений. Мир все больше переходит от эпохи глобализации к эпохе геополитической конкуренции, где определяющими становятся вопросы безопасности, технологического суверенитета, энергетической независимости и контроля над критически важными ресурсами.

В этих условиях Европейский Союз должен либо стать мощным геополитическим субъектом, либо рискует превратиться в пространство внешнего влияния других центров силы. Стратегическая автономия ЕС уже не является абстрактной концепцией — это вопрос выживания европейского проекта.

Для Украины сильный, консолидированный и самодостаточный в плане безопасности Европейский Союз является ключевой гарантией сохранения украинской государственности, суверенитета и перспективы справедливого мира. В то же время сама Украина все больше становится одним из центральных элементов новой европейской системы безопасности. Именно поэтому будущее Украины и будущее Европы сегодня неразрывно связаны между собой.

Сергей Джердж, New Voice

