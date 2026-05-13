закрыть
13 мая 2026, среда, 9:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп исключил Россию из списка сверхдержав и отверг претензии Москвы на Донбасс

13
  • 13.05.2026, 8:24
  • 10,574
Трамп исключил Россию из списка сверхдержав и отверг претензии Москвы на Донбасс
Дональд Трамп
Фото: Bloomberg

Президент США сделал громкое заявление перед отбытием в Китай.

В ходе общения с журналистами перед отбытием в Китай на переговоры с Си Цзиньпином во вторник президент Дональд Трамп отверг наличие каких-либо договоренностей с главой российского государства Владимиром Путиным о передаче России Донбасса. На вопрос репортера о том, имеются ли соответствующие «понимания» между двумя лидерами, Трамп ответил «нет», однако не привел деталей. Ранее Кремль заявлял, что ключевым условием для продолжения мирных переговоров с Киевом является вывод украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей.

Также Трамп заявил, что считает сверхдержавами только два государства в мире — США и Китай, с которым у Вашингтона «очень крепкие отношения». По его словам, Соединенные Штаты являются «сильнейшей страной на Земле в военном отношении, а Китай считается вторым по силе». «Никто даже близко не может с нами сравниться. И это видно, будь то Венесуэла или Иран», — подчеркнул глава Белого дома.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман