Трамп исключил Россию из списка сверхдержав и отверг претензии Москвы на Донбасс13
- 13.05.2026, 8:24
Президент США сделал громкое заявление перед отбытием в Китай.
В ходе общения с журналистами перед отбытием в Китай на переговоры с Си Цзиньпином во вторник президент Дональд Трамп отверг наличие каких-либо договоренностей с главой российского государства Владимиром Путиным о передаче России Донбасса. На вопрос репортера о том, имеются ли соответствующие «понимания» между двумя лидерами, Трамп ответил «нет», однако не привел деталей. Ранее Кремль заявлял, что ключевым условием для продолжения мирных переговоров с Киевом является вывод украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей.
Также Трамп заявил, что считает сверхдержавами только два государства в мире — США и Китай, с которым у Вашингтона «очень крепкие отношения». По его словам, Соединенные Штаты являются «сильнейшей страной на Земле в военном отношении, а Китай считается вторым по силе». «Никто даже близко не может с нами сравниться. И это видно, будь то Венесуэла или Иран», — подчеркнул глава Белого дома.