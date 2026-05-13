Трамп намекнул, какая страна может стать 51-ым штатом США 13.05.2026, 7:54

Политик опубликовал фото, где территория страны закрашена в цвета американского флага.

Президент США Дональд Трамп опубликовал фото, которым намекнул, что Соединенные Штаты могут расшириться.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

Буквально пару часов назад Дональд Трамп опубликовал у себя фотографию с картой Венесуэлы. Он никак не комментировал публикацию однако на картинке поста была подпись: «51-ый штат», а сама территория страны закрашена в цвета американского флага.

