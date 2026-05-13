Марко Рубио вылетел в Китай под другим именем 13.05.2026, 7:38

Фото: Reuters

Чтобы обойти санкции КНР.

Госсекретарь США Марко Рубио отправился во вторник в Китай вместе с президентом Дональдом Трампом несмотря на то, что на него наложены санкции. Однако это стало возможно благодаря «новому имени».

Об этом сообщает AFP.

Как пишет издание, Рубио будучи сенатором США яростно отстаивал права человека в Китае. За это КНР дважды ввела против него санкции.

Однако во вторник в Китая заявили, что не будут препятствовать визиту Рубио, который впервые посещает Китай и летит в эту страну вместе Трампом на борту президентского самолета Air Force One.

«Санкции направлены против слов и действий Рубио в период его работы в качестве сенатора США в отношении Китая», - пояснил представитель посольства Китая Лю Пэнъюй.

Как удалось обойти санкции

AFP отмечает, что незадолго до вступления Рубио в должность госсекретаря в январе 2025 года, правительство Китая и официальные СМИ начали использовать другой иероглиф. Речь идет об иероглифе для первого слога его фамилии, обозначающий «лу».

Два дипломата рассказали, что по их мнению, это изменение позволяет Китаю принять чиновника, поскольку ранее Рубио был запрещен въезд в страну, когда указывалось предыдущие написание его фамилии.

Чем не угодил Рубио и как все изменилось

Марко Рубио был ключевым автором законопроекта Конгресса, который ввел масштабные санкции против Китая за предполагаемое использование принудительного труда преимущественно мусульманским уйгурским меньшинством. Также он высказался против репрессий Пекина в Гонконге.

На слушаниях по утверждению его кандидатуры на пост госсекретаря Рубио уделил большое внимание Китаю, назвав его беспрецедентным противником.

Однако с момента вступления в должность Рубио поддерживал Трампа, который называет президента Китая Си Цзиньпина другом и сосредоточился на построении торговых отношений.

При этом в прошлом году Рубио принес некое облегчение Тайваню. Он заявил, что администрация Трампа не будет вести переговоры о будущем самоуправляющейся демократии с целью заключения торговой сделки с Китаем.

