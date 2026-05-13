В РФ массово забивают скот 13.05.2026, 4:00

Фермеров пригрозили отправить на фронт за разглашение данных.

На агрокомплексе «Ваганово» в Кемеровской области РФ продолжается массовый забой скота. К утру 12 мая власти могли умертвить уже около четырех тысяч голов. Об этом пишет «Агентство» со ссылкой на местную жительницу Татьяну Киприянову.

Ранее руководство комплекса «Ваганово» заявило, что среди животных подтвердились случаи нодулярного дерматита — заболевания, которое лечится симптоматически и антибиотиками, а не усыплением животного. При этом в местных чатах пишут, что животные могли заразиться ящуром.

В связи с болезнью скота вокруг предприятия установили блокпосты. Киприянова утверждает, что работников комплекса «Ваганово» не выпускают с территории предприятия. При этом карантин официально объявлен не был.

По словам Киприяновой, с территории «Ваганово» по ночам выезжают КАМАЗы — они вывозят тела животных, прикрывая их ветками и досками. Предположительно, санитарные службы уже начали сжигать тела коров. При этом местным жителям запрещают вывозить и продавать животных, говорит Киприянова.

Одновременно с этим в соседних населенных пунктах идет «профилактическая» вакцинация животных. Руководство «Ваганово» также ранее запрашивало разрешение на прививки, но получило отказ. ASTRA отмечает, что Кузбасс имеет статус благополучия Всемирной организации здравоохранения животных по ящуру. Из-за вакцинации регион лишили бы этого статуса.

На встречу с жителями Ваганово приезжали губернатор Кузбасса, глава Промышленновского округа и его зам. По словам Киприяновой, чиновники взяли с них «расписку о неразглашении». В случае, если кто-то раскроет данные о забое скота, власти пообещали отправить всех жителей на «СВО».

С февраля в соседней Новосибирской области у фермеров начали изымать и уничтожать скот. Власти объяснили это вспышками бешенства и пастереллеза.

