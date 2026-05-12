Украина получила неожиданного союзника в нефтяных «санкциях» против РФ 12.05.2026, 22:56

За период с 4 по 10 мая из Новороссийска вышел лишь один нефтяной танкер.

Экспорт российской нефти из порта Новороссийск на прошлой неделе резко сократился до очередного минимума. Причинами этого могли стать предупреждения о штормах и украинские атаки дронов, сообщает Bloomberg.

По данным региональных служб по чрезвычайным ситуациям, в начале прошлой недели прозвучал ряд предупреждений о возможных атаках дронов, которые могут привести к приостановке погрузки танкеров. Кроме того, в мэрии Новороссийска прогнозировали сильные ветры и неблагоприятные погодные условия, «что также могло повлиять на работу порта».

«Спутниковые снимки подтвердили, что причалы для нефти оставались пустыми в течение нескольких дней, хотя признаков повреждения нефтяного терминала обнаружено не было», – отмечает издание.

Так, с 4 по 10 мая из Новороссийска вышел лишь один нефтяной танкер. В целом за этот период средний экспорт российской нефти снизился с 3,84 до 3,13 миллионов баррелей в сутки.

Стоимость российской нефти марки Urals тоже снижается, свидетельствуют данные агентства Argus Media. В частности, за период с 12 апреля по 10 мая цены на популярное российское сырье с поставкой из портов на Балтике и Черном море снизились примерно на 5,60 доллара – до 90,67 и 88,93 доллара за баррель соответственно.

Стоимость российской нефти с доставкой в Индию снижается третью неделю подряд. На этот раз ценник на российское "черное золото" "похудел" на 6,90 доллара – до 119,28 доллара за баррель. В то же время стоимость тихоокеанской нефти марки ESPO, которая поставляется преимущественно в Китай, подорожала на 1 доллар – до 93,86 доллара за баррель.

Впрочем, подорожание нефти марки ESPO не удержало выручку российских нефтяников от падения до полуторамесячного антирекорда. Отмечается, что за период с 4 по 10 мая стоимость российского нефтяного экспорта составила около 1,98 млрд долларов, что на 640 млн долларов меньше, чем показатель предыдущей недели.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com