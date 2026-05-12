12 мая 2026, вторник, 23:06
Сибига назвал базовое условие Украины для соглашения с РФ

  • 12.05.2026, 22:38
Подход Украины состоит из двух шагов.

Базовым условием Украины для заключения мирного соглашения с Россией является то, что Киев не будет делать никаких территориальных уступок касательно текущей линии фронта.

Об этом глава МИД Андрей Сибига заявил на дискуссии в рамках конференции PISM Strategic Ark.

Министр ответил на вопрос о том, каков мир, приемлемый для украинского общества. Сибига подчеркнул, что он должен быть справедливым и устойчивым.

- Украина не примет ни одной формулы, ни одной инициативы, где речь идет об уступках нашей территориальной целостности и суверенитета, - подчеркнул глава МИД.

Сибига отметил, что подход Украины - оставаться там, где она есть, с устойчивым прекращением огня. Он добавил, что это откроет путь к более широким мирным переговорам.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который принимал участие в дискуссии, поддержал украинского коллегу. По его мнению, завершение войны станет реальным только тогда, когда руководство России осознает невозможность возрождения Российской империи.

