Сегодня состоится первый полуфинал «Евровидения-2026» 12.05.2026, 18:53

Он определит десятку финалистов

Во вторник, 12 мая, в Вене стартует 70-й юбилейный Международный песенный конкурс «Евровидение». Он начнется с первого полуфинала, в котором примут участие 15 стран-участниц. На NV можно посмотреть видео онлайн-трансляцию первого полуфинала.

Праздничное юбилейное 70-е «Евровидение» принимает столица Австрии Вена благодаря прошлогодней победе певца JJ с песней Wasted Love. Во вторник, 12 мая, начнется борьба между 35 странами за право принимать следующий Международный песенный конкурс у себя. В первом полуфинале борьбу начинают 15 стран и только 10 из них попадут в гранд-финал, который состоится в субботу, 16 мая.

Для Австрии это третья победа в «Евровидении» — впервые она принимала конкурс в 1967 году благодаря победе Удо Юргенса с песней Merci, Chérie и в 2015 благодаря победе Кончиты Вурст с песней Rise Like a Phoenix. Оба раза конкурс проходил в Вене. В этом году события происходят на крупнейшей арене Австрии Wiener Stadthalle.

В первом полуфинале примет участие 15 стран-конкурсантов, а также представят выступления двух стран, Германии и Италии, которые автоматического проходят в гранд-финал как страны-основательницы конкурса:

Молдова, Satoshi — Viva, Moldova!

Швеция, FELICIA — My System

Хорватия, LELEK — Andromeda

Греция, Akylas — Ferto

Португалия, Bandidos do Cante — Rosa

Грузия, Bzikebi — On Replay

Финляндия, Линда Лампеус и Пете Паркконен — Liekinheitin

Черногория, Тамара Живкович — Nova Zora

Эстония, Vanilla Ninja — Too Epic To Be True

Израиль, Ноам Беттан — Michelle

Бельгия, ESSYLA — Dancing on the Ice

Литва, Lion Ceccah — Sólo Quiero Más

Сан-Марино, Сенит — Superstar

Польша, ALICJA — Pray

Сербия, LAVINA — Kraj Mene

Италия, Sal Da Vinci — Per Sempre Sì

Германия, Сара Энгельс — Fire

Традиционно первый полуфинал, которая и другие части будет транслироваться в прямом эфире. Конкурс начнется в 22:00 по минскому времени.

