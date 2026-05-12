Сегодня состоится первый полуфинал «Евровидения-2026»
- 12.05.2026, 18:53
Он определит десятку финалистов
Во вторник, 12 мая, в Вене стартует 70-й юбилейный Международный песенный конкурс «Евровидение». Он начнется с первого полуфинала, в котором примут участие 15 стран-участниц. На NV можно посмотреть видео онлайн-трансляцию первого полуфинала.
Праздничное юбилейное 70-е «Евровидение» принимает столица Австрии Вена благодаря прошлогодней победе певца JJ с песней Wasted Love. Во вторник, 12 мая, начнется борьба между 35 странами за право принимать следующий Международный песенный конкурс у себя. В первом полуфинале борьбу начинают 15 стран и только 10 из них попадут в гранд-финал, который состоится в субботу, 16 мая.
Для Австрии это третья победа в «Евровидении» — впервые она принимала конкурс в 1967 году благодаря победе Удо Юргенса с песней Merci, Chérie и в 2015 благодаря победе Кончиты Вурст с песней Rise Like a Phoenix. Оба раза конкурс проходил в Вене. В этом году события происходят на крупнейшей арене Австрии Wiener Stadthalle.
В первом полуфинале примет участие 15 стран-конкурсантов, а также представят выступления двух стран, Германии и Италии, которые автоматического проходят в гранд-финал как страны-основательницы конкурса:
Молдова, Satoshi — Viva, Moldova!
Швеция, FELICIA — My System
Хорватия, LELEK — Andromeda
Греция, Akylas — Ferto
Португалия, Bandidos do Cante — Rosa
Грузия, Bzikebi — On Replay
Финляндия, Линда Лампеус и Пете Паркконен — Liekinheitin
Черногория, Тамара Живкович — Nova Zora
Эстония, Vanilla Ninja — Too Epic To Be True
Израиль, Ноам Беттан — Michelle
Бельгия, ESSYLA — Dancing on the Ice
Литва, Lion Ceccah — Sólo Quiero Más
Сан-Марино, Сенит — Superstar
Польша, ALICJA — Pray
Сербия, LAVINA — Kraj Mene
Италия, Sal Da Vinci — Per Sempre Sì
Германия, Сара Энгельс — Fire
Традиционно первый полуфинал, которая и другие части будет транслироваться в прямом эфире. Конкурс начнется в 22:00 по минскому времени.