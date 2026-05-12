Эксперт: Украине удалось создать кое-что эффективнее ядерного оружия 1 12.05.2026, 19:30

Современные дроны можно смело назвать мощным оружием.

Современные дроны, которые применяют Силы обороны Украины против врага, можно смело назвать мощным оружием, поскольку оно напугало много стран мира, сообщил военный эксперт Иван Киричевский. Ядерное оружие только на первый взгляд кажется таким эффективным, а на самом деле его не рискуют применять, в то время как дроны теперь могут залететь куда угодно.

Свой взгляд на современное вооружение Иван Киричевский озвучил в интервью для платформы «Аналізуй» на youtube.

- Если даже представить ситуацию, что Россия развалится до того уровня, что Урал будет не их, Кубань будет не их, но останется Центрально-европейская часть России и останется Лукашенко с вечной имитацией стремления объединиться в «союзное государство», это будет сохранять экспансивную силу России. Вот почему у нас сложилась такая специфическая ситуация, что ставка Украины на дроны - это не только попытка смягчить наш человеческий фактор там, где нас недостаточно. Ставка на дроны - это смягчение российского человеческого фактора там, где еще до сих пор многовато, - пояснил аналитик по вооружениям.

«Важно хотя бы не мешать своим, которые создают и применяют дроны по территории Российской Федерации, потому что, если я скажу, «дроновая революция» в той форме, в которой реализовала Украина - это не менее важно, чем появление ядерного оружия на поле боя. Я думаю, что это не преувеличение.

Ядерное оружие кажется более разрушительным, судя по последствиям и ядерному влиянию, но даже это не заставляло генералов пересматривать доктринальные установки. Дроны, как мы их применяем, заставляют всех пересматривать доктринальные установки, в частности взгляды на стойкость страны к дроновым ударам», - подытожил Киричевский.

