Что происходит на рынке недвижимости в областных городах 1 12.05.2026, 20:06

Есть изменения.

В областных центрах жилье продолжает дорожать — местами цены уже вышли на рекордные уровни или вплотную подошли к психологическим отметкам. При этом спрос оказался разным: где-то рынок оживляют новостройки, а где-то продажи проседают, но квадратный метр все равно прибавляет в цене. «Зеркало» собрало свежий анализ экспертов Wikidom.by.

Брест

В апреле 2026 года на рынке недвижимости в этом областном центре продолжилось оживление, отмечают эксперты Wikidom. Уже зарегистрировано 194 сделки, после дозагрузки их количество может вырасти до 210. Для сравнения: в марте было 182 сделки, а в апреле 2025-го — 187.

В прошлом месяце резко возросла доля новостроек. Она достигла 26%, или 50 квартир, что стало одним из самых высоких показателей, которые были на брестском рынке за всю его историю. Чистая вторичка же показала очень скромные цифры.

Более детальное изучение показывает, что основная масса сделок пришлась на жилые комплексы Legenda и «Центр». То есть новостройки начинают забирать все больше покупателей со вторички, а рост предложений в городе будет только усугублять этот процесс.

Стоимость квадрата продолжила достаточно бурный рост. По результатам апреля средний метр в городе добавил 56 долларов, и как итог месяца — 1122 доллара за квадрат. Метр взял психологический барьер в 1100 долларов.

По итогу апреля квадратный метр по разным квартирам стоил:

однокомнатные — 1151 доллар (+20 долларов);

двухкомнатные — 1145 долларов (+110);

трехкомнатные — 1038 долларов (-41);

четырехкомнатные — 1200 долларов.

«Росли цены на однокомнатные и двухкомнатные, при этом последние прям очень сильно, это было в основном за счет резкого увеличения количества евродвушек в новостройках, — отмечают эксперты. — Если говорим о структуре сделок, то тут из заметного отмечаем рост доли трехкомнатных и такой же заметный провал по четырехкомнатным квартирам».

Гродно

На рынке недвижимости в этом городе по итогам апреля числится 203 сделки, по итогу месяца их может быть около 215. Для сравнения: в прошлом месяце — 258 сделок, а в апреле 2025-го — 249. «Результаты текущего апреля пока смотрятся как явно провальные», — отмечают эксперты.

При этом доля готовых новостроек резко снизилась и составила 16% от всех продаж в городе, в квартирах это было 32 сделки. Чистая вторичка составила пока 171 проданную квартиру, что, в принципе, неплохо для этого времени года в Гродно.

Даже на фоне снижения количества продаж цены продолжали двигаться вверх, и эта картина наблюдается третий месяц подряд. Средняя цена метра в городе по итогам апреля была 1039 долларов (или +13 долларов) за месяц, что стало рекордной цифрой для последнего времени. Планка в 1000 долларов за метр, которая очень бодро была взята рынком в первый весенний месяц, продолжает отдаляться все дальше.

По итогу апреля мы увидели следующие цены за метр на различные виды квартир:

однокомнатные — 1081 доллар (+5 долларов);

двухкомнатные — 1052 доллара (+28);

трехкомнатные — 982 доллара (+4);

четырехкомнатные — 867 долларов (−17).

Как видно, дорожали все виды квартир, за исключением четырехкомнатных, которые из-за своего небольшого количества не оказывают на рынок серьезного воздействия. Точно такая картина наблюдалась и месяцем ранее.

Могилев

На рынке недвижимости в этом областном центре была достаточно неплохая динамика, особенно на фоне не самых активных предыдущих месяцев.

По итогам месяца в базе ожидается 165 сделок. Это больше, чем в марте этого года (137), но меньше, чем в апреле прошлого (172). Тем не менее эксперты считают, что это очень неплохой результат, особенно глядя на результаты текущего года.

Доля готовых новостроек, как и месяцем ранее, составляла 5%, или 8 сделок, что на самом деле еще неплохо для рынка недвижимости Могилева.

На фоне общего роста количества сделок цены тоже пошли вверх, показав максимальные исторические значения для города. Как итог месяца — +41 доллар на квадрате, и средняя цена метра в городе составила 994 доллара, всего небольшой шажочек — и будет взят психологический рубеж в заветную 1000 долларов.

По итогу месяца мы увидели следующие цены за метр на различные квартиры:

однокомнатные — 1054 доллара (+64 доллара);

двухкомнатные — 966 долларов (+15 долларов);

трехкомнатные — 952 доллара (+57 долларов);

четырехкомнатные — 867 долларов (−73 доллара).

Как видно, рост показали все виды квартир, за исключением четырехкомнатных, которые заметно откатились после резкого роста месяцем ранее. При этом выделяется увеличение доли однокомнатных квартир за счет падения количества трехкомнатных и двухкомнатных.

Витебск

Прошедший апрель по своей активности на рынке недвижимости во многом напоминал март, но с чуть замедлившимся спросом. Пока в базе за апрель фигурирует цифра в 186 сделок. Так как их количество еще прибавится, вероятнее всего, их число вырастет до 195. Для сравнения: в марте была 201 сделка, а в апреле прошлого года — 219. Значит, сегодняшние цифры пока выглядят немного скромнее, но явно не критично.

Доля готовых новостроек продолжает рост и составляет 15% от общего числа всех продаж, на них пришлось 28 квартир. Что близко к рекордным показателям для этого рынка.

Именно готовые новостройки «спасали» статистику на рынке, нечто похожее наблюдалось за апрель и в Бресте.

Что касается цен, то они продолжили рост. По итогам месяца — плюс 15 долларов на квадрате. Средняя стоимость метра в городе на сегодня составляет рекордные для рынка 928 долларов.

Рассматривая стоимость метра по разным квартирам, мы видим следующую картину:

однокомнатные — 958 долларов (+19 долларов);

двухкомнатные — 944 доллара (+15);

трехкомнатные — 860 долларов (+34);

четырехкомнатные — 695 долларов (−49).

Как видим, подросли все виды квартир, за исключением четырехкомнатных, которые не оказывали сильного влияния на рынок.

Если говорить о структуре сделок, то тут отмечается рост доли трехкомнатных за счет снижения доли однокомнатных. И уже второй месяц подряд отмечается сделка с пятикомнатной квартирой, которая нечасто происходит в регионах.

Гомель

В апреле в этом городе наблюдалось небольшое увеличение спроса со стороны покупателей. Ожидается, что количество сделок составит около 215. Тогда как в марте их было 200, а в апреле прошлого года — 222.

«На этом фоне прошедший апрель выглядит как не самый плохой период, но и особо чему-то радоваться тоже, наверное, пока не приходится», — отмечают аналитики.

Что касается структуры сделок, то доля готовых новостроек немного подросла и составила 6% от общей массы рынка, или 13 квартир, что достаточно неплохо для Гомеля.

В апреле был и ощутимый рост стоимости квадратного метра после некоторого снижения в марте — до 971 доллара за метр (+37 долларов).

По итогу месяца были следующие цены за метр на различные виды квартир:

однокомнатные — 1022 доллара (+15 долларов);

двухкомнатные — 954 доллара (+40);

трехкомнатные — 914 долларов (+28);

четырехкомнатные — 915 долларов (+27).

Как видно, росли все виды квартир, причем довольно ощутимо. Лидерами увеличения стоимости при этом были двухкомнатные.

Рассматривая структуру сделок, можно отметить заметный рост доли однокомнатных и трехкомнатных. Это произошло за счет снижения доли двухкомнатных и четырехкомнатных. Эксперты также обращают внимание на совершенную сделку с пятикомнатной квартирой — это редкость для регионов.

