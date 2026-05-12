12 мая 2026, вторник, 21:26
New York Post: Теперь Украина диктует свои условия

  • 12.05.2026, 21:00
New York Post: Теперь Украина диктует свои условия

Война Путина обернулась против него.

Недавно Украина согласилась временно не атаковать Россию, чтобы российский диктатор Владимир Путин смог провести военный парад 9 мая. Это говорит о том, что теперь Украина получает возможность диктовать свои условия прекращения боевых действий.

Как пишет New York Post кампания дальних ударов Украины по России изначально в значительной степени опиралась на помощь США. Однако прошлой весной администрация президента США Дональда Трампа резко сократила помощь Украине, а оружие, которое наносит наибольший ущерб РФ, теперь производится в Украине.

Отмечается, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал о том, что сейчас две трети разведданных, которые получает Украина, поступают из Парижа. Это отражает то, как роль США в прекращении войны в Украине сокращается.

В издании напомнили, что ранее корреспондент National Review Джим Герагти иронизировал над тем, что Путин якобы начал полномасштабное вторжение в Украину из-за страха «расширения НАТО до границ РФ». Однако это подтолкнуло Финляндию к вступлению в Альянс, так что теперь Россия имеет более 2000 километров общей границы с членами НАТО.

В издании подчеркнули, что война Путина обернулась против него. Несмотря на подход США к урегулированию войны, Украина все еще имеет возможность укрепляться и давать отпор агрессору.

