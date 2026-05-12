Можно ли белорусам поставить второй забор вплотную к соседскому? 12.05.2026, 21:10

Есть нормы, которые стоит учесть.

Читатель Smartpress.by спрашивает: «На каком расстоянии от соседей можно установить дублирующий забор».

Раньше нормы требовали отступать на метр от уже стоящего забора, но теперь это не обязательно: второй забор можно поставить вплотную к первому. Главное условие: он должен соответствовать общим требованиям по высоте и прозрачности для данного типа участка.

Приусадебные участки: до 2 метров и почти без ограничений

Главное: по общему правилу, забор между соседними приусадебными участками (в черте населённого пункта) можно делать высотой до 2 м. Прозрачность – любая, от 0 % (глухой) до 100 % (сетчатый). Это закреплено в ТКП 45-3.01-117-2008.

Исключения: Если граница проходит по стене соседского дома или хозпостройки, ставить забор нельзя – нужно оставить доступ для обслуживания.

Для приквартирных участков вдоль фасада действуют ограничения:

- напротив окон – не выше 1,2 м;

- если окон нет – до 1,7 м;

- прозрачность в обоих случаях – не менее 50 %.

Отдельно стоит проверить, точно ли забор будет стоять в границах вашего участка. Если есть спор с соседями, лучше ориентироваться не на «старый забор», а на установленную геодезическую границу. Именно выход за границы участка чаще всего становится поводом для конфликта и требований демонтировать ограждение.

Что ещё важно?

Ограждение делается в пределах ваших границ и не должно мешать обслуживать соседний участок – это общее требование.

Высоту забора считают от уровня земли со стороны вашего участка, включая все элементы конструкции. Перебор более чем на 5 см – нарушение.

А еще с 2025 года обновили общие правила благоустройства: собственник обязан держать забор в исправном состоянии. Если он завален больше чем на 10% от вертикали, то чинить, иначе можно получить штраф.

