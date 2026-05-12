В Минске произошла серьезная авария с электробусом

В Минске произошла серьезная авария с электробусом1
- 12.05.2026, 20:38
Очевидцы сообщают о большом числе пострадавших.
В Минске возле здания №18 на улице Академика Купревича случилось серьезное ДТП с участием электробуса и легковушкой. По словам очевидцев, авария выглядит масштабной: на месте находятся несколько машин скорой помощи, которые увозят пострадавших.
Судя по фотографиям с места аварии, в ДТП участвовали как минимум одна легковушка и электробус. У транспорта заметны серьезные повреждения, пишет «Онлайнер».
— Renault летел со стороны Уручья с полной машиной пассажиров. Вылетел на встречную полосу и почти в лоб электробусу 64-го маршрута, — рассказывает очевидец.
При этом один из пассажиров электробуса рассказал, что в салоне сильной паники не было, а сам удар оказался не таким жестким для пассажиров.
— Электробус уже почти заезжал на диспетчерскую станцию, поэтому скорость была минимальной. Пассажиров в салоне почти не было — кроме меня, еще буквально несколько человек сидели. Я стоял и смотрел в телефон, в момент удара немного приложился о поручень, но ничего серьезного. Удар был достаточно мягкий. Я бы сказал, что для пассажиров все прошло спокойно. Если присмотреться к фотографиям, видно, что весь перед электробуса в пене после срабатывания систем, — рассказал читатель.
По данным ГАИ Минска, водитель Renault не справился с управлением и выехал на встречную полосу где столкнулся с электробусом Vitovt. В результате аварии водитель и трое пассажиров легковушки были доставлены в больницу для обследования. Пассажиры электробуса в медицинской помощи не нуждались.