Украина атаковала газовые объекты РФ в 1500 километрах от границы 12.05.2026, 20:35

Речь идет о «дальнобойных санкциях» в ответ на российские удары по Украине.

Украина нанесла удары по объектам российской газовой промышленности в Оренбургской области РФ, которая расположена более чем в 1500 километрах от украинской границы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

По словам украинского президента, речь идет о «дальнобойных санкциях» в ответ на российские удары по Украине.

«В частности, регион Оренбурга: более чем полторы тысячи километров от Украины, объекты российской газовой промышленности. Украина говорила о том, что будем действовать зеркально в ответ России», - заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что ранее страна предлагала прекращение огня, однако после нескольких дней относительной тишины Россия снова начала атаки дронами и авиабомбами.

«К сожалению, после относительной тишины в течение трех дней вновь удары «Шахедов», снова авиабомбы. Фронтовая активность остается высокой. Поэтому отвечаем», - отметил глава украинского государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает работать с международными партнерами для достижения дипломатического урегулирования войны.

«Продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы дожать к дипломатии - дожать к миру, как бы это ни было сложно», - добавил президент Украины.

