Студент из Бурятии ликвидирован через две недели после отправки в российские войска БПЛА 4 12.05.2026, 20:16

2,552

Иллюстрационное фото

Это первый подтвержденный случай.

Начала поступать информация о ликвидации на фронте российских студентов, завербованных в беспилотные войска ВС РФ. Первым подтвержденным случаем стал 23-летний Валерий Аверин из Бурятии.

О нем рассказала русская служба BBC, которая пообщалась с приемной матерью студента.

Аверин учился на последнем курсе Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий. Там он и был завербован в беспилотные войска. 3 января 2026 года молодой человек подписал контракт с Минобороны РФ, поверив, что будет в безопасности далеко от линии фронта. После трехмесячного обучения его отправили на оккупированную Луганщину. Спустя всего две недели он был ликвидирован.

Матери сообщили, что Аверин простился с жизнью под минометным огнем. Она уверена, что парня отправили в «мясной штурм».

«Ребенок три месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую, того, кто в армии не служил», - заявила россиянка.

Она утверждает, что ей известно о смерти еще как минимум одного студента Бурятского колледжа на фронте. Однако имя пока неизвестно.

BBC утверждает, что в этом учебном заведении регулярно проводились так называемые «уроки мужества», на которых оправдывалась агрессия против Украины и происходила вербовка. Молодым людям демонстрировали, в том числе дроны, заманивая в беспилотные войска.

Массовая вербовка студентов в оккупационную армию России началась с конца 2025 года. Учащимся колледжей, техникумов и вузов рекламировали контракт с беспилотными войсками, обещая, что они будут в безопасности далеко от линии фронта. На многих студентов оказывалось психологическое давление.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com