Студент из Бурятии ликвидирован через две недели после отправки в российские войска БПЛА

Студент из Бурятии ликвидирован через две недели после отправки в российские войска БПЛА4
- 12.05.2026, 20:16
Это первый подтвержденный случай.
Начала поступать информация о ликвидации на фронте российских студентов, завербованных в беспилотные войска ВС РФ. Первым подтвержденным случаем стал 23-летний Валерий Аверин из Бурятии.
О нем рассказала русская служба BBC, которая пообщалась с приемной матерью студента.
Аверин учился на последнем курсе Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий. Там он и был завербован в беспилотные войска. 3 января 2026 года молодой человек подписал контракт с Минобороны РФ, поверив, что будет в безопасности далеко от линии фронта. После трехмесячного обучения его отправили на оккупированную Луганщину. Спустя всего две недели он был ликвидирован.
Матери сообщили, что Аверин простился с жизнью под минометным огнем. Она уверена, что парня отправили в «мясной штурм».
«Ребенок три месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую, того, кто в армии не служил», - заявила россиянка.
Она утверждает, что ей известно о смерти еще как минимум одного студента Бурятского колледжа на фронте. Однако имя пока неизвестно.
BBC утверждает, что в этом учебном заведении регулярно проводились так называемые «уроки мужества», на которых оправдывалась агрессия против Украины и происходила вербовка. Молодым людям демонстрировали, в том числе дроны, заманивая в беспилотные войска.
Массовая вербовка студентов в оккупационную армию России началась с конца 2025 года. Учащимся колледжей, техникумов и вузов рекламировали контракт с беспилотными войсками, обещая, что они будут в безопасности далеко от линии фронта. На многих студентов оказывалось психологическое давление.