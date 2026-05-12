Победительница «Евровидения-2004» оценила шансы Украины на конкурсе в этом году
- 12.05.2026, 20:59
Она объяснила, почему украинская песня особенная.
Во вторник, 12 мая, в Вене стартует 70-й юбилейный Международный песенный конкурс «Евровидение». Он начнется с первого полуфинала, в котором примут участие 15 стран-участниц.
Украинская певица Руслана Лыжичко поддержала LELEKA, которая представляет Украину на Евровидении 2026 в Вене. Победительница «Евровидения 2004» отметила, что Виктория Лелека «уже стала новой украинской звездой».
Руслана считает, что музыка LELEKA имеет все шансы взлететь на международном уровне. Об этом артистка заявила в интервью «24 Каналу».
«Все решит тот единственный момент, когда она выйдет на сцену. Очень часто все прогнозы меняются кардинально и абсолютно наоборот. Например, в наш год все прогнозировали представительнице Бельгии Xandee первое или второе место. В итоге она стала 22-й. Поэтому я вообще не обращаю внимания на прогнозы букмекеров. Все будет зависеть от самой артистки: ее состояния, энергетики, того сигнала, который она отправит в зал и людям, что будут смотреть выступление. Я уверена, что выбор украинцев правильный. После Нацотбора LELÉKA буквально вспыхнула как одно из самых ярких музыкальных явлений современной украинской сцены. И независимо от того, что будет после Евровидения, она уже стала новой украинской звездой. «Новой» — потому что украинцы открыли ее для себя. Хотя ее музыкальный багаж на самом деле огромный. Она очень музыкальная, имеет собственную философию и стиль. И главное — несет этот стиль дальше. Поэтому я очень хочу, чтобы ей повезло», — прокомментировала Руслана.
Артистка также объяснила, в чем уникальность песни Ridnym. «Это не примитивная попса и не попытка быть копией кого-то другого. Я бы сказала, что это очень изысканная украинская поп-музыка. И именно та музыка, которая имеет все шансы взлететь на международном уровне. Если LELEKA не остановится — а она точно не остановится — то станет одной из тех украинских артисток, которые способны зацепить не только европейскую аудиторию. Мне очень нравится, что Евровидение откроет ее для Европы, а Европа в который раз откроет для себя Украину. Причем Украину в совершенно новой проекции», — высказалась Руслана.
Над сценической постановкой к песне Ridnym работает команда во главе с режиссером-постановщиком Ильей Дуциком. Пока букмекеры не делают высокие ставки на победу Украины на Евровидении 2026 (сейчас Виктория Лелека на 11-ом месте в рейтинге на Eurovisionworld).
Отметим, что согласно результатам жеребьевки Украина выступит во второй части второго полуфинала. Первый и второй полуфиналы пройдут 12 и 14 мая соответственно, а гранд-финал запланирован на 16 мая.