Киев и Пентагон готовятся подписать соглашение об экспорте украинских дронов
- 12.05.2026, 21:56
Это первый шаг к более широкому оборонному партнерству страны с США.
Украина и США готовятся подписать первое в своем роде соглашение, разрешающее экспорт украинских дронов для военных испытаний в Штатах. Об этом сообщает Financial Times (перевод - «Униан» со ссылкой на проект документа и чиновников, участвующих в переговорах.
Отмечается, что в проекте документа изложены планы по временному экспорту украинских беспилотных систем для проведения операций на суше, на море и в воздухе. Документ уже согласован между министрами обороны США и Украины Питом Хегсетом и Михаилом Федоровым, а также послом Украины в США Ольгой Стефанишиной.
Кроме того, журналисты поделились, что в преамбуле документа признается «общий интерес к будущему совместному производству, разработке или закупке украинских технологий, которые принесут пользу американским военным и одновременно расширят масштабы оборонных инноваций Украины».
Согласно проекту, Пентагон запросит конкретные платформы дронов и их количество исключительно для тестирования и оценки с целью «определения требований вооруженных сил США для потенциальных будущих закупок». В документе также говорится о том, что любая потенциальная будущая сделка по беспилотникам должна осуществляться на основе отдельного соглашения или договоренности.
В издании напомнили, что в 2025 году Хегсет запустил инициативу Drone Dominance. Это поэтапный план стоимостью 1 млрд долларов по закупке небольших боевых дронов в течение следующих двух лет с целью ускорения роста промышленной базы США.
Журналисты отметили, что импортируемые украинские дроны будут определяться именно в рамках программы 2Drone Dominance2. Украина намерена отвечать на запросы США об экспорте в течение 10 рабочих дней.
По словам собеседников издания, соглашение о военных испытаниях украинских дронов может стать первым шагом к более широкому оборонному партнерству с США. Также документ оставляет открытой возможность использования украинских дронов в условиях оперативных испытаний в индивидуальном порядке при наличии письменного запроса от правительств обеих стран.
В издании подчеркнули, что декларация о намерениях будет действовать в течение двух лет после подписания, однако она не создает юридически обязательных обязательств и не обязывает стороны к финансированию, закупкам или передаче технологий.