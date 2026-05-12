Киев и Пентагон готовятся подписать соглашение об экспорте украинских дронов 12.05.2026, 21:56

Это первый шаг к более широкому оборонному партнерству страны с США.

Украина и США готовятся подписать первое в своем роде соглашение, разрешающее экспорт украинских дронов для военных испытаний в Штатах. Об этом сообщает Financial Times (перевод - «Униан» со ссылкой на проект документа и чиновников, участвующих в переговорах.

Отмечается, что в проекте документа изложены планы по временному экспорту украинских беспилотных систем для проведения операций на суше, на море и в воздухе. Документ уже согласован между министрами обороны США и Украины Питом Хегсетом и Михаилом Федоровым, а также послом Украины в США Ольгой Стефанишиной.

Кроме того, журналисты поделились, что в преамбуле документа признается «общий интерес к будущему совместному производству, разработке или закупке украинских технологий, которые принесут пользу американским военным и одновременно расширят масштабы оборонных инноваций Украины».

Согласно проекту, Пентагон запросит конкретные платформы дронов и их количество исключительно для тестирования и оценки с целью «определения требований вооруженных сил США для потенциальных будущих закупок». В документе также говорится о том, что любая потенциальная будущая сделка по беспилотникам должна осуществляться на основе отдельного соглашения или договоренности.

В издании напомнили, что в 2025 году Хегсет запустил инициативу Drone Dominance. Это поэтапный план стоимостью 1 млрд долларов по закупке небольших боевых дронов в течение следующих двух лет с целью ускорения роста промышленной базы США.

Журналисты отметили, что импортируемые украинские дроны будут определяться именно в рамках программы 2Drone Dominance2. Украина намерена отвечать на запросы США об экспорте в течение 10 рабочих дней.

По словам собеседников издания, соглашение о военных испытаниях украинских дронов может стать первым шагом к более широкому оборонному партнерству с США. Также документ оставляет открытой возможность использования украинских дронов в условиях оперативных испытаний в индивидуальном порядке при наличии письменного запроса от правительств обеих стран.

В издании подчеркнули, что декларация о намерениях будет действовать в течение двух лет после подписания, однако она не создает юридически обязательных обязательств и не обязывает стороны к финансированию, закупкам или передаче технологий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com