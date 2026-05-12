Сколько дней нужно отдыхать в санатории, чтобы был эффект? 1 12.05.2026, 22:29

Рассказал Минздрав Беларуси.

В Министерстве здравоохранения и Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения разработали стандарты пребывания в санаториях для достижения максимального лечебного эффекта, пишет БелТА.

По словам директора центра по оздоровлению Геннадия Болбатовского, чтобы достичь максимального медицинского эффекта продолжительность пребывания в санаториях оптимально должна составлять 15 дней для взрослых и 18 дней для детей.

Если же цель поездки - в отдыхе и оздоровлении, то возможны более короткие срок пребывания. В этом случае отсутствуют строгие стандарты и необходимость в лечении конкретных заболеваний.

- По итогам 2025 года средняя продолжительность отдыха в наших санаториях составила 11 - 12 суток. Также популярностью пользуются путевки выходного дня, - прокомментировал Болбатовский.

