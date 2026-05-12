Российский корабль потопили западные военные? 12.05.2026, 14:49

Роман Свитан

Почему Москва промолчала после загадочных взрывов у берегов Испании.

Российское судно Ursa Major затонуло 23 декабря 2024 года примерно в 100 километрах от берегов Испании после серии загадочных взрывов. По данным расследования CNN, в борту нашли пробоину, одна из версий допускает удар торпедой, а на борту могли находиться компоненты ядерных реакторов для КНДР.

Могли ли западные военные стоять за взрывами на Ursa Major?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником ВСУ в запасе, военным экспертом и летчиком-инструктором Романом Свитаном:

— Дело в том, что если бы было точное подтверждение, что на борту находились компоненты для ядерной программы Ким Чен Ына, спецслужбы должны были его уничтожить.

Такая возможность есть — отработать эту операцию в таком режиме. Тут все зависит от того, действительно ли это судно было завязано на ядерную программу Северной Кореи. Поэтому это не просто возможно, а спецслужбы обязаны были это сделать. Обеспечить мировую безопасность — это как минимум. Если информация по поводу ядерки на борту подтвердится, то это работа спецслужб. Уже каких — это другой вопрос.

Что это за спецслужбы и кто подключался? Понимая сложность работы, это могли быть британские спецслужбы типа МИ-6, либо это также могло быть ЦРУ под выполнение задач. Моссад мог бы отработать такую операцию, хотя Моссаду это не очень нужно. Я думаю, это европейская или британская спецслужбы выполнили задание.

Не исключаю возможности, что это могли отработать спецслужбы Японии или Южной Кореи. Там тоже немаленький силовой блок, который мог отследить ситуацию. А так как в основном проблематика, связанная с северокорейской ядерной программы, — это проблематика Южной Кореи и Японии, то в принципе и они могли отработать. Тут целый спектр заинтересованных лиц.

— Может ли этот случай развязать руки западным спецслужбам? Если Россия промолчала, станут ли такие операции смелее?

— Дело в том, что Россия должна была промолчать. Если там действительно были ядерные реакторы, то есть если бы Россия как-то начала реагировать на эти вопросы, то было бы понятно, что она тоже вовлечена в эту тему. Поэтому, чтобы не подставляться, ей просто деваться было некуда, и она молчала. Она и будет молчать дальше.

Могут ли быть более смелые действия? Все будет зависеть от той же самой операции. При принятии решения о такого рода операциях просчитываются риски нового уровня, то есть риски ответной реакции, риски заражения окружающей среды, риски промаха при уничтожении такой техники.

