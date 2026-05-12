Дороги Беларуси ждут важные изменения
- 12.05.2026, 15:43
Они связаны с нанесением разметки.
Новые подходы к благоустройству дорог внедрят в Беларуси. Подробности рассказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович сообщает «Точка».
«Качество дорог в Беларуси заметно улучшилось, и это ощущают наши граждане», – заявил Ляхнович.
По его словам, ямочность за сезон 2025-2026 годов сократилась в полтора раза. А с 2022 года этот показатель уменьшился примерно в 10 раз, утверждает чиновник.
Министр обратил внимание, что ежегодно ремонтируется около 1600 км республиканских дорог или же 10% от их общего числа.
Особое внимание в подготовке к летнему сезону уделили нанесению разметки. С 2026 года власти повысили требования к подрядчикам по качеству краски, чтобы она выдерживала весь сезон.
Кроме того, впервые разметку будут наносить два раз в год – буквально краску на краску. Это, считают специалисты, не позволит ей впитываться в асфальт и сохранит разметку в зимний период.