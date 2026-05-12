12 мая 2026, вторник, 16:47
  • 12.05.2026, 16:08
Министр по вопросам защиты населения Британии подала в отставку

Джесс Филлипс резко раскритиковала правительство Кира Стармера.

Министр по вопросам защиты населения Великобритании Джесс Филлипс подала в отставку. Об этом стало известно Sky News из ее письма к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру.

В письме к сэру Стармеру Филлипс заявила, что считает его «в основном хорошим человеком, который заботится о правильных вещах».

«Однако я собственными глазами видела, что этого недостаточно. Желание избежать споров означает, что мы редко их ведем, из-за чего возможности для прогресса остаются неиспользованными и откладываются на потом», – отметила она.

Филлипс в письме подчеркнула, что каждое правительство лейбористов при ее жизни добилось прогресса, который изменил страну и мир к лучшему.

«Я хочу, чтобы правительство лейбористов работало, и я, как и всегда, буду стремиться к его успеху и популярности, но я не вижу тех изменений, которых, по моему мнению, ожидаю я и страна, и поэтому не могу продолжать работать министром под руководством нынешнего правительства», – добавила она.

Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина Игорь Эйдман