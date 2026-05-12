12 мая 2026, вторник, 16:55
Белорусских боксеров допустят к международным соревнованиям

  • 12.05.2026, 16:44
World Boxing сняла ограничения после рекомендации МОК.

Белорусские боксеры смогут снова участвовать в официальных международных турнирах. Планировалось, что их допустят к выступлению в нейтральном статусе, но после рекомендации МОК с наших боксеров сняли все санкции. Решение принято исполкомом организации, сообщает сайт международной федерации World Boxing.

Изначально предполагалось, что спортсмены, тренеры и персонал смогут выступать исключительно в статусе «индивидуальных нейтральных атлетов» — без использования национального флага, герба и гимна. На форме вместо аббревиатуры BLR должна была быть нейтральная маркировка AIN. Если бы боксер в таком статусе завоевал золото, на церемонии награждения подняли бы серый флаг AIN, а национальный гимн не звучал бы.

Сегодня же стало известно, что с белорусских боксеров сняты все ограничения.

«Исполком World Boxing принял решение отменить действие политики AIN («Athlètes Individuels Neutres» — «Индивидуальные нейтральные спортсмены») в отношении Беларуси. Теперь белорусские спортсмены, тренеры, персонал и официальные лица смогут участвовать в соревнованиях World Boxing на тех же условиях, что и представители других национальных федераций — членов организации. Это решение было принято после недавней рекомендации Исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) снять ограничения AIN, действовавшие в отношении Беларуси, и разрешить ее спортсменам выступать на международных соревнованиях под собственным флагом», — сказано в заявлении международной федерации.

