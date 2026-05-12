Песков изогнулся почище акробата в цирке

Песков изогнулся почище акробата в цирке3
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 12.05.2026, 17:08
Интересно, в своей личной жизни он тоже употребляет выдуманный глагол?
Пресс-секретарь Песков заявил сегодня:
«Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров, а также в любой другой точке, но в любой другой точке есть смысл встречаться только если полностью финализировать процесс».
Изогнулся словами, почище акробата в цирке, можно сказать, сел себе на голову. «Финализировать процесс»! Говоря по-русски, прекратить побоище, начатое решением Путина 24 февраля.
Но дело ведь в том, что изобретение подобных мутных конструкций говорит всё о том же – Путин не готов прекратить побоище.
Когда хотят прекратить, то не высылают вперёд пустопорожних, публично опозоренных словом «пурга» секретарей, а выступают сами и говорят ясно: «Я принял решение предложить Украине безусловное прекращение огня, отвод войск, создание нейтральной зоны, меры контроля. Готов немедленно встретиться с президентом Украины, чтобы обсудить детали на нейтральной, взаимоприемлемой территории. Предлагаю впредь все вопросы решать миром, исключить применение силы».
Вот - повестка дня для России.
P.S. Интересно, в своей личной жизни Песков тоже употребляет выдуманный глагол «финализировать»? Например, говорит Навке: «Сейчас я финализирую ужин и пойду смотреть Соловьёва»?
