Песков изогнулся почище акробата в цирке 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

12.05.2026, 17:08

4,104

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Песков заявил сегодня:

«Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров, а также в любой другой точке, но в любой другой точке есть смысл встречаться только если полностью финализировать процесс».

Изогнулся словами, почище акробата в цирке, можно сказать, сел себе на голову. «Финализировать процесс»! Говоря по-русски, прекратить побоище, начатое решением Путина 24 февраля.

Но дело ведь в том, что изобретение подобных мутных конструкций говорит всё о том же – Путин не готов прекратить побоище.

Когда хотят прекратить, то не высылают вперёд пустопорожних, публично опозоренных словом «пурга» секретарей, а выступают сами и говорят ясно: «Я принял решение предложить Украине безусловное прекращение огня, отвод войск, создание нейтральной зоны, меры контроля. Готов немедленно встретиться с президентом Украины, чтобы обсудить детали на нейтральной, взаимоприемлемой территории. Предлагаю впредь все вопросы решать миром, исключить применение силы».

Вот - повестка дня для России.

P.S. Интересно, в своей личной жизни Песков тоже употребляет выдуманный глагол «финализировать»? Например, говорит Навке: «Сейчас я финализирую ужин и пойду смотреть Соловьёва»?

