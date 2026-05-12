«Белорусские Мальдивы» взяли под охрану
- 12.05.2026, 18:06
Чего ждать туристам?
Красносельские меловые карьеры признали геологическим памятником природы местного значения. Решение Волковысского райисполкома появилось на Национальном правовом интернет-портале.
Там установили границы объекта. Площадь карьеров – 356,83 га. Туда включены земли предприятия «Красносельскстройматериалы» Волковысского лесхоза и коммунального сельскохозяйственного предприятия «Неверовичи». Теперь на данной территории запрещена деятельность, способная разрушить или повредить объект (строительство, добыча ископаемых, изменение ландшафта).
Управлять памятником природы будут районный туристический информационный центр и завод «Красносельскстройматериалы». Решение вступает в силу после официального опубликования.