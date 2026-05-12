«Не шутите с Украиной» 12.05.2026, 18:37

Андрей Сибига

Глава МИД Украины рассказал о необычной «коллекции».

В предыдущие годы «очень влиятельные государства» просили Украину не наносить удары по России во время парадов, когда там находились их лидеры.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

- За предыдущие годы я собрал небольшую коллекцию дипломатических нот от очень влиятельных государств с призывами не наносить удары по России во время парадов, когда там находились их лидеры, - рассказал он.

Министр отметил, что это является признанием украинских возможностей и сигналом: «не шутите с Украиной».

