«Тут еще должны доплачивать»3
- 12.05.2026, 18:29
Белорусы в шоке от гостиницы в райцентре.
Белоруска опубликовала в TikTok обзор номера в гостинице в Сенно. «Как думаете, сколько стоит ночь? Номер в гостинице «Сенно». Зато вид из окна на красивый город. Достойно?)» — подписала она ролик, сообщает BG.Media.
Судя по кадрам, среди плюсов оказался только вид на здание местного райисполкома. Все остальное напоминало либо декорации к советскому фильму, либо фильм ужасов.
В комментариях некоторые белорусы не поверили, что в нашей стране может быть такая гостиница. Другие писали, что нужно радоваться хотя бы тому, что в Сенно вообще есть отель:
«Хоть кто-то это показал. Только люкс более-менее. Но обычным людям туда доступа нет».
«Тут еще должны доплачивать».
«Вы ждали в Сенно пятизвездочный отель? Хорошо, что есть хотя бы одна звезда, это не курорт, а для командировки сойдет».
«Если бы он был частным, его давно бы уже штрафами обложили или закрыли!»
«А чего вы хотите от колхоза?»
«Для пяти звезд нужны бассейн, фитнес-центр и собственный пляж на побережье».
На инвестиционном портале властей Беларуси есть сообщение о том, что ЖКХ Сенно готово продать гостиницу за 150 тысяч долларов.