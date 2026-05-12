«Тут еще должны доплачивать» 3 12.05.2026, 18:29

2,806

Белорусы в шоке от гостиницы в райцентре.

Белоруска опубликовала в TikTok обзор номера в гостинице в Сенно. «Как думаете, сколько стоит ночь? Номер в гостинице «Сенно». Зато вид из окна на красивый город. Достойно?)» — подписала она ролик, сообщает BG.Media.

Судя по кадрам, среди плюсов оказался только вид на здание местного райисполкома. Все остальное напоминало либо декорации к советскому фильму, либо фильм ужасов.

В комментариях некоторые белорусы не поверили, что в нашей стране может быть такая гостиница. Другие писали, что нужно радоваться хотя бы тому, что в Сенно вообще есть отель:

«Хоть кто-то это показал. Только люкс более-менее. Но обычным людям туда доступа нет».

«Тут еще должны доплачивать».

«Вы ждали в Сенно пятизвездочный отель? Хорошо, что есть хотя бы одна звезда, это не курорт, а для командировки сойдет».

«Если бы он был частным, его давно бы уже штрафами обложили или закрыли!»

«А чего вы хотите от колхоза?»

«Для пяти звезд нужны бассейн, фитнес-центр и собственный пляж на побережье».

На инвестиционном портале властей Беларуси есть сообщение о том, что ЖКХ Сенно готово продать гостиницу за 150 тысяч долларов.

