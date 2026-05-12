Сибига: Украина держит позиции, у нас есть карты 12.05.2026, 19:12

Украина сохраняет устойчивые позиции и обладает преимуществами в современных условиях войны. Страна постепенно трансформируется в экспортера безопасности и важного партнера для других государств.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на конференции Польского института международных дел (PISM) Strategic Ark, передает «РБК-Украина».

По словам Андрея Сибиги, Украина уже не только получает поддержку, но и сама становится участником глобальной системы безопасности.

«Украина держит позиции и у нас есть карты», — заявил Сибига.

Речь идет о формировании новой роли страны как поставщика решений в оборонной сфере.

«Украинские беспилотные технологии - это game changer и фактор, который дает нам преимущество», - подчеркнул министр Андрей Сибига.

Министр подчеркнул, что в нынешних условиях Украина выступает не только как объект защиты, но и как государство, способное предлагать партнерство в вопросах безопасности.

«Мы стали партнером безопасности и экспортером безопасности. Это новая реальность», - заявил министр.

