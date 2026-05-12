Украинские роботы самостоятельно берут россиян в плен 3 12.05.2026, 20:01

Украина все чаще использует роботов для захвата российских позиций.

Украинская компания-разработчик наземных боевых роботов призналась, что не ожидала увидеть, как российские военные будут сдаваться их машинам прямо на поле боя.

Речь идет о беспилотных наземных платформах (UGV), которые Украина все активнее использует на фронте – для доставки грузов, эвакуации раненых, штурмов, минирования, огневой поддержки и даже захвата позиций противника.

Теперь к этому списку добавилась еще одна функция – прием капитуляции российских солдат, пишет Business Insider (перевод - «Униан»).

Директор по исследованиям и разработкам компании DevDroid Олег Федоришин рассказал, что был удивлен, когда увидел сообщения о том, что российские военные сдались одному из роботов компании.

- Конечно, я был немного удивлен, – признал он.

По словам Федоришина, использование роботов в таких ситуациях позволяет значительно снизить риски для украинских военных. Он отметил, что солдат, который формально сдается, может в последний момент открыть огонь или подорвать гранату – подобные случаи Украина уже фиксировала ранее.

- Если вместо бойцов подходит робот, то в худшем случае они просто уничтожат кусок металла – и все, – объяснил разработчик.

Одним из самых известных случаев стала операция в январе, когда DevDroid опубликовала видео с роботизированной платформой TW-7.62. На кадрах трое российских военных идут с поднятыми руками, после чего ложатся на землю по команде.

Тогда компания заявила, что операция прошла без риска для украинских бойцов и именно так сегодня выглядит современная война.

Федоришин добавил, что это был не единичный случай.

- Это не единственный инцидент, – отметил он.

При этом украинские подразделения обычно не раскрывают производителям полные детали операций. Разработчик предполагает, что рядом, вероятно, находились украинские военные, а сверху миссию контролировали воздушные дроны. Однако именно наземный робот позволил минимизировать угрозу для личного состава.

