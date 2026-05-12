Дмитрий Бондаренко: Последний парад — свидетельство агонии режима Путина 12.05.2026, 8:24

Белорусы — часть сил добра, которые побеждают.

Парад 9 мая в Москве стал одним из самых коротких в истории. На нем практически отсутствовала военная техника, ракеты, было мало войск. Почему Путин вынужден отказаться от главных составляющих самого значимого для РФ пропагандистского мероприятия? На этот вопрос сайту Charter97.org ответил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко:

— Я согласен с вами, это действительно было жалкое зрелище и можно сказать, что фактически этот парад — свидетельство агонии режима Путина.

Я вырос еще в СССР и поэтому видел очень много парадов, но такого убожества никогда не было. Особенно меня впечатлило, когда седенький старичок на лимузине объезжал парадные расчеты. Потом этот старичок в цивильном костюме, по совместительству министр обороны Белоусов, поднялся на трибуну и сделал доклад другому старичку в штатском. Я думаю, что все военные — бывшие, действующие — просто плевались, потому что это какой-то нонсенс: зачем парад устраивать, если его в какую-то такую чиновничную акцию превратили?

Почему не было техники? Страх. Страх того, что будут удары украинцев. А может быть, там и нет уже никакой техники. Мы знаем, что Т-64 сожгли в Украине еще в 2024 году, а в последнее время вообще не видно российской бронетехники. Может быть, остались там какие-то танки, на которые металлические калитки наварили, но их некрасиво просто на на этот парад отправлять.

Советский Союз распался, когда у него как раз-таки техники было очень много. Я сам был солдатом срочной службы в Группе советских войск Германии (ГСВГ) и видел на учениях там десятки тысяч единиц бронетехники, автомобильной техники. Сейчас у Путина ничего нет.

Мы же помним этот знаменитый танк «Армата», который с трибуны мавзолея назвали лучшим в мире, а он тогда символически заглох прямо на параде. На поле боя в Украине никаких «Армат» замечено не было.

Наверное, Путин боится и самих участников парада, поэтому само прохождение этих подразделений возле группы товарищей, которые стояли на трибуне, заняло всего 10 минут. И это еще с северокорейцами и пролетом нескольких самолетов. Военные, которые участвовали в параде, — это те, кто прошел все проверки, им вроде бы можно доверять. Но Путин все равно боится.

— В последние месяцы в России вообще часто говорят о вероятности военного или дворцового переворота…

— Лукашенковский и путинский режимы тесно связаны, мы видим, что происходящее в России очень напоминает то, что было в Беларуси. Например, Лукашенко еще до 2020 года начал блокировать самые популярные независимые сайты, в первую очередь «Хартию’97», оказывать давление на журналистов. Причина этого — только одна. Начиная с 2001 года, как свидетельствуют данные бывшего государственного социолога Коршунова о закрытых опросах Академии Наук, диктатор не выиграл ни одни выборы. А к 2020 году он потерял даже ту поддержку, которая у него была, и стал «Сашей 3%». Его пропагандистские ресурсы просто не могли конкурировать с независимыми медиа в интернете. Спецслужбы проспали появление популярных Youtube- и телеграм-блогеров.

В России мы видим сегодня похожие процессы. Блокировка интернета и попытка закрытия телеграма с одной стороны — это страх перед украинскими ракетами и дронами, с другой — признание того, что Кремль полностью проиграл информационную борьбу в Сети. Даже провластные блогеры его критикуют. Вспомните, в Беларуси пропагандистка Хрущева в 2020 году стала частью команды Бабарико, также, как и многие товарищи с БТ, которые сегодня нас пытаются учить жизни.

Крысы бегут с корабля. Мы это видели в Беларуси, мы видим это в России. Не стоит однако этих перебежчиков называть какими-то лидерами мнений. Это просто свидетельство развала режима.

— В таких условиях для Путина очень важна международная поддержка. Но гостей из других стран на параде почти не было. Почему?

— Один немецкий философ говорил: падающего подтолкни. Международные игроки понимают, что Путин сегодня это не просто хромая утка, а знак беды. Мадуро, например, был на прошлом параде, а теперь он арестован и ждет суда в США.

Россия уже давно не является сверхдержавой. Если СССР был второй экономикой мира, пусть и «социалистической», то российская экономика сегодня в абсолютных цифрах — на 11 месте в мире. Страна переживает демографическую катастрофу. Вместо того, чтобы как-то решать эту проблему, она уничтожает собственное работоспособное население, в первую очередь мужчин. Сотни тысяч убитых, более миллиона раненых, людей с ПТСР, контузиями, ампутациями. Вряд ли это можно назвать оздоровлением экономики. В мире это прекрасно понимают.

Двадцать лет назад, когда еще была надежда на нормальное развитие, Путин проводил парады, и к нему, действительно, первые лица со всего мира приезжали. Сегодня имеем то, что имеем: Абхазия, Южная Осетия, Лаос… Даже Пашинян отказался ехать, хоть в прошлом году он был на параде, несмотря на то, что был зол на Путина после потери Карабаха. Это тоже демонстрация реального отношения к России.

— Кроме правителей Абхазии и Южной Осетии, был еще и Лукашенко. Приехал даже без приглашения. Мало того, к нему было явно унизительное отношение со стороны российских властей. Что заставило его ехать в Москву?

— Ну как он может не приехать? Год назад говорили о каком-то чуде в белорусской экономике, но она ведь держится только на одном: Российская Федерация несколько лет назад разрешила Лукашенко не возвращать долги.

Путинский режим напрямую содержит Лукашенко. Кредиты, займы не возвращаются вообще никаким образом. Как Лукашенко может в этой ситуации не поехать в Москву? Это просто невозможно. Он не может не поехать, но, с другой стороны, он где-то злорадствует, видя провал Путина. Я знаю, что его часто там в Москве критиковали за то, что не может разобраться в Беларуси, навести порядок. Теперь же он видит, до чего дошел Путин и радуется вот этому позору 9 мая — это заметно даже по жестам и мимике.

— Вы говорите о распаде путинского режима. К чему готовиться нам, белорусам, в этой ситуации?

— Мы все прекрасно понимаем, что если бы не географическая близость к России, то режима Лукашенко давно бы не было, и мы жили бы в нормальной свободной стране. Не хотят белорусы быть ни в каких союзах с этой опасной разлагающейся империей, пытающейся воевать и нести вред своим соседям. Мы понимаем также, что агония путинского режима открывает возможности для нас. Старшее поколение, которое видело распад СССР, видит, что конец РФ близок. Поэтому белорусам просто пора просыпаться потихонечку.

Нужно готовиться к смене власти и не просто ожидать этой смены, а активно в этом участвовать. Не надо надеяться на проходимцев, жуликов и самозванцев. Надо надеяться на своих друзей и соратников, на людей, которые выходили на улицы в 2020 году, создавали дворовые сообщества, участвовали в забастовках, открыто призывали к протестам. В Беларуси достаточно лидеров на разных уровнях. Есть такие люди, как Николай Статкевич, Алесь Беляцкий, Евгений Афнагель, Наталья Радина... Есть недавно вышедший на свободу Анджей Почобут. На этих людях большая ответственность, но готовить перемены нужно всем.

Сегодня все белорусы имеют возможность принять участие в смене власти и стать этой властью, потому что в нашей стране неизбежно будут новые выборы парламента по Конституции 1994 года. Если останется пост президента, будут выборы нового президента, прямые выборы мэров городов. Это все произойдет в достаточно близкое время.

Кто-то сможет реализовать себя в новых государственных структурах, кто-то — в бизнесе, кто-то - в гуманитарной, культурной сфере.

Конечно, нам надо работать для того, чтобы мы имели международных союзников, сильных, которые бы нас поддержали в решающий момент. Такие союзники есть, мы сегодня не одни противостоим диктатуре. Мы — часть мировых сил добра, которые, несмотря ни на что, побеждают.

