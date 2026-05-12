ISW: Возвращение «Азова» в Мариуполь меняет правила игры 12.05.2026, 7:39

Z-блогеры в панике.

Новые операции украинских войск с применением БПЛА в глубоком тылу оккупированных территорий вызвали волну тревоги в российском информационном пространстве. Активность дронов-перехватчиков в районе Мариуполя ставит под угрозу ключевые логистические маршруты РФ, которые ранее считались относительно безопасными.

Пропагандисты испугались, что такие ситуацию станут закономерной тенденцией и парализуют военную логистику путинской армии вблизи Мариуполя. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Удары по трассе Т-0509

Российские пропагандисты выразили серьезную обеспокоенность публикацией видеозаписей, на которых украинские беспилотники Hornet свободно оперируют над стратегически важной трассой Т-0509 Мариуполь — Донецк. Дроны успешно атаковали российские топливозаправщики и военную транспортную технику в непосредственной близости от оккупированного Мариуполя.

Z-блогеры сравнивают текущую ситуацию с «параличом» движения на трассе М-30 Горловка — Донецк, где украинские силы ранее фактически заблокировали военную и гражданскую логистику.

Технологический скачок

Главным фактором паники среди оккупантов стало резкое увеличение радиуса действия украинских БПЛА. Несмотря на то, что линия фронта в 2026 году отодвинулась, ситуация для российских войск ухудшилась по сравнению с 2024–2025 годами.

Беспилотники-перехватчики теперь способны поражать цели на расстоянии до 200 километров. Российские средства радиоэлектронной борьбы оказываются неэффективными, если дрон использует спутниковую связь или переходит в режим автоматического захвата цели.

Туманное будущее для захватчиков

Оккупанты паникуют из-за того, что в течение ближайших 6–12 месяцев (к началу 2027 года) украинские перехватчики Hornet станут полностью автономными, что сделает их практически неуязвимыми для существующих систем подавления.

По мнению экспертов, способность ВСУ наносить точные удары по логистическим узлам, которые ранее считались безопасными, создает эффект частичной блокировки. Это не только подрывает снабжение фронта, но и дестабилизирует российское информационное пространство.

