Выпускные вечера в Минске пройдут по-новому 5 12.05.2026, 8:02

Фото: onliner

Как школьники завершат учебный год, пишут «Минск-новости».

В 2026‑м учебные занятия у учащихся Минска завершатся 29 мая. Но это не касается ребят из 9‑х и 11‑х классов — у выпускников уроки закончатся чуть раньше, 25 мая. Традиционные праздничные мероприятия, посвященные последнему звонку, для них состоятся накануне, 23 мая.

— Вначале пройдут торжественные линейки с участием приглашенных гостей. Они начнутся во всех учреждениях образования в 10:00. Затем девятиклассники отправятся на образовательные экскурсии. Также для них организуют тематические дискотеки и развлекательные мероприятия, — рассказала первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Ляхнович.

Для одиннадцатиклассников также предусмотрена насыщенная программа. Юноши и девушки возложат цветы к мемориалам, почтут память героев Великой Отечественной войны. А в 17:00 соберутся в «Минск-Арене», где для них организуют общегородской праздник «Последний звонок».

Они состоятся в школах и гимназиях 12 июня. У столичных выпускников этот праздничный вечер пройдет по-особенному. Новый формат опробовали еще в 2025-м: для всех учащихся Заводского организовали единый выпускной в «Чижовка-Арене». В этом году опыт, который оказался успешным, распространят и на другие районы.

— Торжественная часть с вручением аттестатов пройдет в стенах родных школ и гимназий. Рекомендуемое время начала — 19:00—20:00. Далее юноши и девушки исполнят творческие номера, традиционный прощальный вальс, поблагодарят педагогов за то, что те находились рядом на протяжении 11 лет их взросления, — уточнила представитель комитета по образованию Мингорисполкома.

Затем с 24:00 выпускные вечера продолжатся на крупных социокультурных площадках столицы, где для ребят организуют танцевально-развлекательную программу.

Это подарок города молодым людям. Свыше 2 700 учащихся Заводского и Ленинского районов соберет «Чижовка-Арена», 4 500 выпускников Советского, Центрального и Московского — спорткомплекс «Футбольный манеж», 1 900 человек из Первомайского и Партизанского — Дворец спорта. Чуть более 900 ребят Октябрьского примет Спортивно-культурный центр Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Свыше 3,5 тыс. юношей и девушек Фрунзенского района отметят праздник в своих учреждениях образования.

«В сценариях концертных программ единых выпускных вечеров найдут отражение темы Года белорусской женщины, 85‑летия начала Великой Отечественной войны. Творческие постановки и музыкальные композиции будут передавать любовь к стране, воспитывать у молодого поколения чувство патриотизма и гордости за Беларусь. Кроме того, для ребят организуют дискотеку с современными хитами, на праздник пригласят белорусских исполнителей, молодежных блогеров. Выпускные вечера планируется завершить на рассвете», — сообщила собеседница.

Как отметила Ляхнович, формат единых выпускных выбрали не случайно.

— В прошлом году объединенный праздник стал ярким, масштабным и запоминающимся. Следует отметить, что организуется централизованный подвоз детей к месту проведения единых выпускных. Самое главное — будет обеспечена безопасность ребят, — подчеркнула представитель комитета по образованию Мингорисполкома.

Всего школы и гимназии города в 2026‑м оканчивают более 20 400 девятиклассников и 13 400 одиннадцатиклассников.

