Ученые впервые успешно перенесли ген долголетия и продлили жизнь 1 12.05.2026, 8:48

иллюстративное фото

Необычный эксперимент на голых землекопах.

Ученые из Университета Рочестера смогли частично перенести защитные механизмы голого землекопа другим животным. Исследователи внедрили мышам ген, связанный с выработкой особой формы гиалуроновой кислоты, благодаря чему животные стали жить дольше и реже болеть раком. Работа опубликована в журнале Nature.

Голые землекопы давно привлекают внимание ученых, изучающих старение. Несмотря на небольшой размер, эти грызуны могут жить до 41 года — почти в десять раз дольше обычных мышей. Кроме того, они крайне редко сталкиваются с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, нейродегенерацией и другими возрастными болезнями.

Исследовательская группа под руководством Веры Горбуновой и Андрея Селуанова сосредоточилась на веществе под названием высокомолекулярная гиалуроновая кислота (HMW-HA). У голых землекопов ее примерно в десять раз больше, чем у мышей и людей.

Ранее ученые уже выяснили, что удаление этой формы гиалуроновой кислоты из клеток землекопов делает их более склонными к образованию опухолей. Тогда исследователи решили проверить, можно ли передать этот защитный механизм другим животным.

Для эксперимента мышам внедрили версию гена гиалуронансинтазы 2, характерную для голых землекопов. Этот ген отвечает за синтез HMW-HA. После модификации у мышей повысился уровень гиалуроновой кислоты в тканях. Животные оказались лучше защищены как от спонтанных опухолей, так и от искусственно вызванного рака кожи. Кроме того, у них наблюдалось меньше возрастного воспаления, лучше сохранялось состояние кишечника, а средняя продолжительность жизни увеличилась примерно на 4,4%.

По словам авторов, особенно важным оказалось снижение хронического воспаления — одного из ключевых признаков старения организма.

«Наше исследование демонстрирует принципиальную возможность переноса уникальных механизмов долголетия, эволюционно возникших у долгоживущих млекопитающих, другим видам», — отметила Горбунова.

Ученые подчеркивают, что увеличение продолжительности жизни оказалось сравнительно небольшим, однако сам факт успешного переноса защитного механизма между видами имеет большое значение для геронтологии.

Сейчас исследователи ищут способы применить этот подход к человеку. По словам Селуанова, ученые уже тестируют молекулы, способные замедлять разрушение гиалуроновой кислоты в организме.

Авторы также отмечают, что долголетие голых землекопов, вероятно, связано сразу с несколькими защитными механизмами — не только с гиалуроновой кислотой, но и с улучшенным восстановлением ДНК, контролем воспаления и устойчивостью тканей к повреждениям.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com