  12.05.2026, 9:34
«Решения Лукашенко выглядят идиотскими»

Во всех провалах диктатору стоит винить себя.

Почему не сработала ни одна инициатива белорусских властей по развитию регионов? Об этом на канале БРЦ размышляет аналитик Сергей Чалый:

— В 2019 году появился проект под названием «11 опорных точек», когда определили 11 городов с населением от 80 тысяч человек, которые решили развивать, — напомнил Чалый. — Барановичи и Пинск из Брестской области, Полоцк, Новополоцк и Орша из Витебской, Мозырь из Гомельской, Лида из Гродненской, Борисов, Солигорск, Молодечно из Минской, и Бобруйск из Могилевской — вот эти города.

Логика заключалась в том, что если мы не можем везде создать равные условия для жизни, то эти города станут точками притяжения для более мелких районов, вроде, например, Лиозненского, Ганцевичского и других.

То есть хотели, чтобы человек из малого города ехал не в Минск и областные центры, а, допустим, в Барановичи или другой город из этих одиннадцати.

Но что получилось в результате: обновили социальную инфраструктуру — ФОКи, школы, больницы — потому что ею гораздо проще заняться, тем более за бюджетные средства.

Другое дело, запустить производство. В этом надо разбираться, это просто так не построишь. Получилось, что социалку вроде бы вытянули, но привлечь инвестиции, чтобы увеличить экспорт, не смогли.

К 2023 году стало понятно, что ориентировка только на 11 крупных городов проблему усугубляет еще больше, и малые районы, в том числе более ста отстающих, оказались вообще забытыми.

В итоге концепция «11 городов» переросла в инициативу «Один район — один проект». И здесь надо понимать, что изначально это не была программа развития, это была программа спасения.

Она была как реанимационное мероприятие, я даже где-то видел такую фразу в документах — «социальный дефибриллятор». При этом некоторые говорили про этот проект, дескать, это наш ответ китайскому чуду на минималках.

Аналитик объяснил, почему не сработала ни одна из инициатив белорусских чиновников, и указал на главную ошибку.

— Еще в 2022 году относительно этих проектов у тогдашнего премьер-министра Головченко прозвучала такая фраза: «Мы делаем карту индустриализации. Эти проекты будем насаждать регионам. Я другого пути не вижу».

В связи с этим и Лукашенко предупредил губернаторов, что решение политическое и должно неукоснительно выполняться. В итоге они получили то, что хотели.

Полагаю, что само название «Один район — один проект» они подсмотрели в Японии, где тоже был проект-движение «Одна деревня — один продукт» или, если точнее перевести, «один бренд».

Там была идея взять какие-то региональные товары или услуги, что-то совсем простое, например, грибы шиитаке, керамика, минеральная вода, и сделать это мировым брендом. То есть сразу глобальный маркетинг. Их принцип так и назывался «местное — но глобальное».

Эта программа оказалась настолько успешной, что ее несколько раз копировали. В том числе действительно творчески ее скопировал и развил Китай.

Вот какой идеей регионального развития это было у них: мы строим сразу глобальное огромное производство на весь мир, потому что рабочих рук у нас немерено. Что, собственно, в итоге и стало мировым китайским экономическим чудом.

Отсюда у наших чиновников появилась та самая фраза про «наш ответ китайскому чуду на минималках». В Китае эта программа активно развивалась с 2007 года на протяжении 15 лет.

Если японская идея изначально больше предполагала маркетинг, то там было огромное индустриальное капитальное вложение. Думаю, что у нас именно это решили позаимствовать, только в нашем масштабе — труба пониже, дым пожиже.

То есть там строилось огромное глобальное производство, а у нас в каком-нибудь дотационном районе, например, цех по производству деревянных поддонов или линия по разливу березового сока на 15 человек.

И в Китае, и у нас это было искусственным, то есть развитие не было естественным, только, в отличие от Китая, у нас нет ни кадров, ни свободного капитала.

Есть похожий проект по развитию малых городов и в Польше. И там тоже получилось, в отличие от нас.

Ключевая разница, с моей точки зрения, не в том, что Польша получила 200 млрд евро от Евросоюза. На самом деле и мы от России получили достаточно. Просто вместо того, чтобы поддерживать убыточные колхозы, можно было делать эти малые города привлекательными для инвестора.

Подчеркну, что в Польше еще в 1999 году прошла реформа по децентрализации государственного управления, что значительно увеличило самостоятельность регионов.

Там избирается руководство гмин, воеводств, есть муниципалитеты и огромная автономия, включая налоговую, потому что без этого такие проекты не живут.

То есть налог на доходы физических лиц и налог на прибыль остаются на местах, и люди там сами решают, на что их направить.

В итоге в Польше у руководителя, который выбирается этим районом, получается прямая заинтересованность в развитии там бизнеса. У нас же на таких должностях находится временщик, которого сегодня назначили туда, а завтра переведут еще куда-нибудь, и ответственность у него только перед одним человеком.

И еще важный момент — транспортная связь, когда ты можешь жить в 40 минутах езды от твоего места работы, находясь практически в другом городе. Например, из Лодзи можно доехать в Варшаву за 40 минут по скоростной автостраде или железной дороге.

И вот главный вывод, к которому никак не могут прийти в Беларуси: нельзя называть инициативой то, что вы навязываете сверху. При этом вы навязываете тому, кому в принципе плевать на то, что происходит с этим районом, потому что он не ответственен перед людьми.

Но в конечном счете все это — результат усилий Лукашенко. Ему некого обвинять в том, что ничего не работает.

Это полностью его идея — пропускать его же управляющие решения, которые становятся все более идиотскими, сверху донизу. И вся система выстроена так, что остался только один остов, который работает на восприятие и ответы ему наверх. А все остальное живое постепенно отмирает.

