Венесуэла ответила, согласится ли стать 51-м штатом США

Венесуэла ответила, согласится ли стать 51-м штатом США3
- 12.05.2026, 10:07
Родригес ответила Трампу.
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес назвала страну свободной. Она отвергла предложение Трампа о присоединении к США в качестве 51-го штата.
Об этом сообщает издание The Independent.
Родригес назвала такую идею абсолютно неприемлемой. Она подчеркнула суверенитет своего государства.
Чиновница произнесла свою речь в Гааге, где находилась на последнем дне слушаний. Суд рассматривает территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной. Речь идет о регионе Эссекибо, который чрезвычайно богат природными ресурсами.
«Мы будем продолжать защищать нашу целостность, наш суверенитет, нашу независимость, нашу историю", - заявил Родригес, добавив, что Венесуэла - «не колония, а свободная страна».
Что именно предложил Дональд Трамп
Скандал вспыхнул после интервью 47-го президента США для телеканала Fox News. О намерениях Трампа сообщил соведущий Fox News Джон Робертс.
Он опубликовал сообщение в социальных сетях по результатам разговора. Трамп сказал, что он «серьезно рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США».
Официальный Белый дом пока молчит, а другие чиновники администрации Трампа тоже не предоставили никаких комментариев на запросы журналистов.