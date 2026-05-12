Европол вышел на след украинских детей, похищенных Путиным и Лукашенко

  • 12.05.2026, 11:12
В штаб‑квартире Европола в Гааге следователи и цифровые аналитики из 18 стран провели «хакатон», чтобы по фото, соцсетям и метаданным искать пропавших украинских детей, которых, по данным Киева, насильственно вывезли в Россию, Беларусь и оккупированные районы, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Из примерно 100 переданных Киевом дел новые зацепки найдены в 45. Возможные маршруты перемещения, причастные лица и учреждения. Материалы переданы Украине; цель — не только найти детей, но и установить организаторов для последующих преследований в Украине и международных судах.

МУС выдал ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой‑Беловой; комиссия ООН говорит о преступлениях против человечности. Россия отрицает похищения, называя это эвакуацией; Львова‑Белова сообщала о 390 детях, переданных в приемные семьи.

По данным Европола, часть детей помещают в семьи, лагеря и интернаты, вероятны «перевоспитание» и русификация. Есть подозрения, что некоторых подростков отправили на фронт. Масштаб, вероятно, больше зафиксированного.

