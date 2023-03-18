Ордер на арест Путина: все последствия для главы РФ 17 18.03.2023, 9:25

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Вердикт Гаагского суда является беспрецедентным.

17 марта 2023 года безусловно войдет в историю. Решение Международного уголовного суда в Гааге (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина является беспрецедентным и свидетельствует о усилении международной изоляции Кремля. О причинах и последствиях такого решения, а также о перспективе создания Международного трибунала, который будет расследовать преступления россиян в Украине, пишет «Апостроф».

«Путин предположительно несет ответственность за незаконную депортацию детей и незаконную передачу детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию», — говорится в пресс-релизе Международного уголовного суда. Уполномоченная по правам детей РФ Мария Львова-Белова подозревается в аналогичных преступлениях.

Такое решение МУС генпрокурор Украины Андрей Костин назвал историческим. «Теперь, если Путин покинет Россию, он будет арестован и передан МУС. Мировые лидеры дважды подумают, прежде чем пожать ему руку или сесть с ним за стол переговоров. Это еще один четкий сигнал миру, что российский режим является преступным», - написал Костин на своей странице в Facebook. Генпрокурор Украины отметил, что его ведомство передало в МУС более 40 томов материалов о незаконной депортации детей из Украины.

Решение МУС действительно можно назвать историческим. В отношении лично Путина санкции введены впервые.

Впрочем, с арестом российского президента имеется одна закавыка. Путин может быть арестован в странах, которые ратифицировали Римский статут и признают юрисдикцию Международного уголовного суда.

Сейчас таких стран 123: страны Евросоюза, Южная Америка, Австралия, а также примерно половина Африки.

Среди стран, где Римский статут не ратифицирован, числится и Украина. Правда подобную недоработку легко исправить. Для этого достаточно провести голосование за ратификацию Римского статута в Верховной Раде.

Однако по словам политолога, директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, на данный момент решение Киева по данному вопросу стоит на паузе.

«Ратифицирует ли Римский статут Украина – это вопрос. Все годы независимости наша власть этого избегала, боясь попасть самой под действие этого суда. С 2014 года его не ратифицируют, опасаясь, что под преследование попадут ветераны АТО. Попытки обвинить их в геноциде уже предпринимались. Все будет теперь зависеть от политической воли», - отметил он в комментарии «Апострофу».

Кроме Украины не ратифицировали Римский статут или отозвали свою подпись под документом такие страны как США, Китай, Индия, Израиль и Турция. И конечно же – Россия.

Собственно, на это напирает представитель МИД России Мария Захарова: «Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными».

Россия не была бы Россией, если бы не решила довести данное событие до полного абсурда, решив судить... судей из Гааги. Следственный комитет РФ сообщил, что проведет «процессуальную проверку в связи с незаконной выдачей Международным уголовным судом ордеров на арест граждан РФ».

«В рамках проверки Следственный комитет России установит конкретных лиц из числа судей МУС, которые принимали вышеуказанные заведомо незаконные решения. По результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в релизе на сайте ведомства.

Тем не менее, что бы ни говорили и не делали российские власти, а решение МУС серьезным образом усложнило взаимоотношения Путина с лидерами других стран.

В свете этого решения новыми красками заиграл предстоящий визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Глава Китая собрался посетить Москву 20-22 марта и обсудить «актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем».

После того, как Путин объявлен международным преступником лидер Китая рискует потерять лицо. Тем не менее, по мнению Виталия Кулика, решение Международного уголовного суда не сорвет поездку Си Цзиньпина к Путину.

«Си приедет спокойно в Москву, его это не остановит. Во-первых, Китай не признает Римский статут. А во-вторых, Си сам находится в шаге от подобного ордера, поскольку устраивает геноцид уйгуров в Китае. Си осудит США за внешнюю политику, осудит однополярный мир ну и что-то обсудит с Путиным. Однако визит Си станет последним визитом руководителя крупной страны в Россию», - сказал эксперт.

Стоит заметить, что до сих пор МУС только один раз выдавал ордер на арест действующего главы государства. Случилось это в 2008 году. Тогда президента Судана Омара аль-Башира обвинили в геноциде из-за предполагаемых этнических чисток в ходе одного из конфликтов на юге страны. Несмотря на ордер, аль-Башир продолжал зарубежные поездки, в том числе и в страны, которые ратифицировали Римский статут.

В 2019 году 75-летнего аль-Башира свергли в результате военного переворота, а через два года новые власти объявили, что выдадут его в Гаагу. Однако до сих пор этого не произошло.

«Страны, подписавшие Римский статут, формально должны исполнять этот ордер. Но на практике это происходит не всегда. К примеру, президент Судана Омар аль-Башир, на которого был выдан такой ордер, спокойно ездил в эти страны. Но для Украины это положительный знак, поскольку после этого ордера можно идти дальше. И я думаю, что дальше последует осуждение методики и практики рашизма по аналогии с фашизмом. Я надеюсь, что мы благодаря этому будем иметь эффективный трибунал и вот если ордер на арест Путина выдаст международный трибунал, то его исполнить должны будут страны-члены ООН. Путин теперь стал не рукопожатным и уже не сможет поехать с визитом ни в одну цивилизованную страну. Все мосты сожжены и переговоров с Путиным уже никто вести не будет», - отметил Виталий Кулик.

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