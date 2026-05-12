Регулировали, регулировали, да не вырегулировали 3 12.05.2026, 8:37

2,090

Товары и услуги, которые контролирует государство, обгоняют инфляцию.

Годовая инфляция в Беларуси в апреле 2026 года составила 5,4%. Такой же она была и в марте, сообщает национальный статистический комитет. Но в отчетах ведомства обнаружилось кое-что любопытное, пишет «Салiдарнасць».

Так, базовая инфляция в апреле замедлилась до 5,9% по сравнению с 2025 годом. В марте она составляла 6,4% месяц к месяцу прошлого года, в феврале — 6,8%.

Зато регулируемые товары и услуги, несмотря на жесткий государственный контроль и установленные МАРТ лимиты, превысили этот уровень: в апреле их прирост ускорился до 6,5% (в марте и феврале был 4,4% и 3,9% соответственно).

Напомним, на текущий год правительство поставило планку по росту цен на товары и услуги в 7%, и глава Нацбанка Роман Головченко говорит, что пока ситуация развивается даже лучше, чем прогнозировалось. Но в прошлом году аналогичные планы выполнить не удалось.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com