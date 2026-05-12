Армения разрывает кремлевскую паутину Telegram-канал «Сито Сократа»

12.05.2026, 8:40

Пашиняна ждет тест на зрелость.

Армения находится в эпицентре масштабной гибридной войны, целью которой является окончательная ликвидация государственного суверенитета республики. По сообщениям информированных источников и данным аналитических центров, Москва перешла к реализации комплексного «подрывного плана» по вмешательству в предстоящие июньские парламентские выборы.

Цель очевидна сбросить нынешнее проевропейское руководство, остановить разворот Еревана к Западу и превратить страну в бесправный форпост, лишенный возможности выбирать свой путь развития.

После провала попыток прямого давления через ОДКБ и использования карабахского вопроса как рычага, Кремль сменил тактику. Согласно информации, циркулирующей в экспертных кругах, включая информацию о секретном плане РФ, размещенную на сайте Blankspot, Москва делает ставку на «мягкий переворот». Вместо прямого вторжения или открытых угроз используется стратегия «тысячи порезов», т.е. создание искусственного хаоса, дискредитация государственных институтов и финансовая подпитка радикальных групп.

Главным инструментом Москвы стал проект по созданию мощной «пятой колонны», куда входят не только остатки старой коррумпированной элиты, но и новые «прокси-фигуры». Особую роль в этом плане играет использование религиозных и националистических чувств граждан. Попытки политизировать церковь и использовать движение «Тавуш во имя Родины» лишь верхушка айсберга, координируемая из высоких российских кабинетов.

Вероятный план Москвы по вмешательству в выборы строится на четырех «китах». Во-первых, медийный террор и дезинформация. Армянский сегмент социальных сетей наводнен ботофермами, курируемыми структурами, близкими к ГРУ и ФСБ. Их задача состоит в том, дабы посеять панику, распространять фейки о «сдаче территорий» и дискредитировать любые попытки интеграции с ЕС и США. Телеграм-каналы, связанные с российскими спецслужбами, ежедневно вбрасывают деструктивный контент, направленный на раскол армянского общества.

Во-вторых, экономический шантаж, ведь Москва использует зависимость Армении от энергоресурсов и логистики как удавку. Периодические «технические проблемы» на Верхнем Ларсе и угрозы пересмотра цен на газ – прямые сигналы избирателю: «Выбирайте пророссийских кандидатов, иначе будете мерзнуть и голодать». Это классический метод колониальной империи, пытающейся удержать ускользающую жертву.

В-третьих, ставка на финансирование «карманной оппозиции». Огромные теневые финансовые потоки направляются на создание и раскрутку новых политических партий-спойлеров. Эти структуры не имеют собственной идеологии; их единственная задача просто распылить голоса сторонников независимости и создать в будущем парламенте лояльное Кремлю большинство.

В-четвертых, классическая идея экспорта нестабильности. Подрывной план включает провоцирование стычек во время протестных акций, чтобы вынудить власти применить силу, а затем обвинить их в «диктатуре» перед международным сообществом.

Для Кремля выборы в Армении видится не просто как демократический процесс в соседней стране, а как геополитическая битва. Потеря Армении для России означает окончательный крах ее имперского влияния на Южном Кавказе.

Москва пытается превратить парламент Армении в свой филиал, который первым делом денонсирует соглашения с западными партнерами и вернет страну в состояние стагнации и изоляции.

Противостояние подобному плану требует не только политической воли руководства, но и бдительности всего гражданского общества. Необходимо создание жестких механизмов контроля за финансированием политических партий и ограничение влияния иностранных пропагандистских ресурсов.

Предстоящие выборы станут тестом на зрелость: сможет ли республика разорвать паутину, которую так заботливо плетет Москва, или позволит снова затащить себя в «серую зону», где нет места ни развитию, ни безопасности, ни достоинству.

