Новая российская смута и шанс для белорусов
- 12.05.2026, 9:11
Ослабление Москвы — всегда возможность для нашей страны.
Будущее Беларуси можно представлять по-разному — как осторожную эволюцию режима, его дальнейшее ужесточение или медленное истощение нынешней системы. Но оно в любом случае тесно связано с ситуацией в России, пишет «Салiдарнасць».
Это не дежурная риторика про «братские народы», а результат политики нынешних властей Беларуси, которые ради собственной безопасности сделали страну крайне зависимой от Кремля — геополитически, экономически и во многом институционально.
И все же эта зависимость не приговор. История знает примеры, когда ослабление Москвы открывало пространство для укрепления белорусской субъектности и давало возможность сделать шаг к независимости.
Распад имперского порядка и революции 1917 года привели к появлению БНР и БССР. Крах СССР в 1991 году дал зеленый свет независимой Республике Беларусь.
Поэтому вопрос о новой смуте в РФ для нас не теоретический. Сегодня российская власть может казаться прочной и монолитной. Но история ее переходных периодов показывает: именно тогда, когда сверху все выглядит устойчивым, внутри многое готово взорваться.
И потому главный вопрос для нас звучит так: когда Россия снова войдет в период смуты, станет ли это для Беларуси окном возможностей или угрозой, к которой наша страна не готова?
Мы не способны предсказать будущее. Но можем хотя бы попытаться понять его логику, если внимательно посмотреть в прошлое.
Смута — правило, а не аномалия
В российской истории смута — не редкое исключение, а повторяющийся способ распада и пересборки власти.
Классический пример — смутное время начала XVII века. А это династический кризис, борьба элит, Лжедмитрии, социальный хаос, вмешательство внешних сил и фактическое ослабление государства.
Этой же логике соответствовали и 1917-1921 годы, когда после крушения старого порядка судьбу страны решали уже не институты, а гражданская война и конкурирующие центры власти.
В похожем смысле смутой можно назвать и первые годы после распада СССР. В 1991-1995 годах Россия переживала ослабление государства, первую чеченскую войну, передел собственности и усиление олигархов и криминала.
Во всех этих случаях повторялся один и тот же механизм. Старая система больше не могла воспроизвести прежние правила передачи власти, а про новые еще не договорились. Когда слабела вершина, включался не механизм аккуратного транзита, а борьба за пустующее место.
Именно поэтому подобного сценария стоит ожидать и после Путина. Нынешняя российская система остается глубоко персоналистской и не имеет ясного, общепризнанного механизма преемственности. А значит, уход Путина, скорее всего, приведет к борьбе между элитами за право стать новым центром.
При этом российская смута до сих пор не означала окончательный распад. Она становилась переходом к новой, нередко еще более жесткой форме централизации.
Для Беларуси это особенно важно. Опасность не только в том, что Москва может ослабнуть, но и в том, что после кризиса она может собраться заново — в еще более агрессивном виде.
Что это значит для Беларуси
Сегодня власти Беларуси не видят никого, кроме Кремля, в качестве гаранта собственного будущего. Именно Россия дает режиму экономическую подпитку, рынок, энергоресурсы, кредиты и военно-политическое прикрытие.
Китай тоже важен, но его роль заметно меньше: Пекин не готов заменить Москву ни как донор стабильности, ни как гарант безопасности.
Поэтому возможная смута в России будет для Беларуси не внешним событием, а переломом всей среды, в которой существует нынешняя система.
Но тут важно не впасть в другую иллюзию: что российская смута автоматически станет окном возможностей для Беларуси. Да, ослабление Москвы может снизить давление на Минск. Но одновременно возникает риск тяжелого шока: экономического, силового, управленческого.
Когда в России начнется борьба элит, управляемость будет падать, Беларусь первой почувствует удар — через торговлю, границы, силовую неопределенность и кризис привычной схемы выживания.
Более того, нестабильность в России почти неизбежно создаст нестабильность и внутри самой Беларуси. А это даст пространство не только тем, кто хочет демократических перемен, но и всем, кто умеет быстро работать на страхе, усталости и общественной растерянности.
Есть и еще одна угроза. Внутри самой России в момент кризиса у власти могут оказаться группы, которые будут готовы быстро и жестко реагировать на любые попытки демократизации Беларуси. Если они увидят в беларуских переменах риск окончательной потери контроля над соседней страной, это может подтолкнуть их к силовому, политическому или гибридному вмешательству.
Как готовиться
Именно поэтому к такому сценарию нужно готовиться заранее. Причем не только внутри демократического лагеря, но также работать с белорусским обществом и союзниками на Западе. О пакетах быстрой помощи, экономической поддержке, новых гарантиях и правилах переходного периода надо говорить уже сегодня, пока окно еще не открылось и пока есть время подготовиться к моменту, когда решения придется принимать быстро. Как и усиливать в обществе идею Независимости, сопричастности Европе, ценности своей идентичности.
Готовность нужна сразу на трех уровнях.
Во-первых, у западных союзников: они должны предлагать срочные меры экономической поддержки, укрепления безопасности и разговаривать с частью белорусских элит о новых гарантиях и правилах.
Во-вторых, у демократического движения: важно не просто ждать кризиса, а заранее предложить понятный формат будущего, работать с обществом сегодня и быстро встроиться в исторический процесс.
В-третьих, нужен конкретный план шагов на ближайшие 1-3 года после возможного перелома — такой, который позволит укрепить независимость Беларуси и сделать невозможным простой возврат к прежней зависимости, когда в Москве снова восстановят контроль.
Иначе может повториться знакомый сюжет. Россия переживет свой кризис, восстановит устойчивость, а Беларусь снова окажется втянутой в ее орбиту — только уже после упущенного шанса.
Вывод
Российская история слишком часто показывала, что кризисы для нее не исключение, а один из способов существования власти. Вопрос в другом: окажется ли Беларусь готова использовать короткое окно, которое может открыться на фоне смуты у соседей, и парировать угрозы, которые она принесет.
Для Беларуси российская смута будет собственным экзаменом на субъектность, зрелость и способность успеть закрепить независимость.
Беларусь и Россия никуда не исчезнут и не улетят на разные планеты — нам все равно предстоит жить рядом, торговать, зависеть друг от друга и выстраивать отношения. Вопрос лишь в том, с каких позиций будет устроено это сосуществование после того, как закончится новая российская смута.