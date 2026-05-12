Затонувшее у берегов Испании российское судно могло перевозить технологии для ядерной подлодки КНДР 12.05.2026, 10:20

Появились новые подробности кораблекрушения.

Российское грузовое судно Ursa Major («Большая медведица»), которое, предположительно, перевозило компоненты двух ядерных реакторов для подводных лодок в Северную Корею, затонуло в Средиземном море после серии загадочных взрывов. По одной из версий, речь может идти о попытке сорвать передачу Пхеньяну чувствительных российских ядерных технологий. Об этом говорится в расследовании CNN со ссылкой на данные испанских следователей, источники и анализ передвижения судна.

Судно затонуло 23 декабря 2024 года примерно в 100 километрах от побережья Испании. С тех пор обстоятельства происшествия оставались засекреченными, однако CNN утверждает, что вокруг корабля происходила необычная военная активность.

По данным телеканала, над местом крушения как минимум дважды пролетали американские самолеты WC-135R, известные как «ядерные нюхачи» — они предназначены для поиска следов радиоактивных материалов и обычно используются при мониторинге ядерной активности России, Ирана и КНДР.

Кроме того, спустя неделю после затопления к обломкам прибыло российское судно Yantar, которое западные страны неоднократно обвиняли в шпионаже и диверсионной деятельности в водах НАТО. По информации источника CNN, после его появления были зафиксированы еще четыре взрыва.

Испанские власти официально почти не комментировали инцидент. Лишь в феврале 2026 года правительство Испании признало, что капитан судна сообщил следователям о перевозке «компонентов двух ядерных реакторов, похожих на те, что используются на подводных лодках».

При этом капитан, по данным расследования, не смог подтвердить, содержали ли реакторы ядерное топливо.

Судно Ursa Major, также известное как Sparta III, принадлежало связанной с российскими властями компании «Оборонлогистика». Ранее оно использовалось в сирийской кампании России для перевозки военной техники.

11 декабря 2024 года корабль вышел из Санкт-Петербурга. В официальных документах конечной точкой маршрута указывался Владивосток. В грузовой декларации фигурировали два крупных «люка», 129 пустых контейнеров и два больших портовых крана Liebherr.

Однако, как отмечает CNN, испанские следователи усомнились в логике такого маршрута: судно фактически отправлялось из одного российского порта в другой, несмотря на наличие развитой железнодорожной сети.

По данным расследования, капитан судна Игорь Анисимов позже признался испанским следователям, что конечным пунктом доставки мог стать северокорейский порт Расон. Предположительно, именно туда должны были доставить два реактора.

Журналисты CNN связывают возможную передачу технологий с укреплением сотрудничества между Москвой и Пхеньяном после отправки северокорейских военных в Россию осенью 2024 года для участия в боях в Курской области.

Расследование также обращает внимание на опубликованные КНДР в декабре 2025 года фотографии первой северокорейской атомной подлодки. На снимках лидер страны Ким Чен Ын осматривает корпус субмарины, однако признаков работающего реактора на изображениях не видно.

По версии испанских следователей, первым тревожным сигналом стало резкое замедление Ursa Major 22 декабря. Тогда экипаж сообщил спасателям, что проблем нет. Однако уже на следующий день на правом борту судна произошли три взрыва в районе машинного отделения. Погибли два члена экипажа.

14 моряков эвакуировались на спасательной шлюпке и были подобраны испанскими спасателями. Позже к месту прибыл российский военный корабль «Иван Грен», который ранее сопровождал Ursa Major.

По данным CNN, спустя некоторое время после прибытия «Ивана Грена» над районом были выпущены сигнальные ракеты, после чего сейсмологи зафиксировали еще четыре взрыва. Через полтора часа судно окончательно затонуло.

Следствие также изучало характер повреждений корпуса. Компания-владелец позже заявила, что в борту обнаружили отверстие размером около 50 на 50 сантиметров, а металл был загнут внутрь.

Одна из версий испанского расследования предполагает использование суперкавитирующей торпеды типа Barracuda — высокоскоростного оружия, которым, по оценкам экспертов, обладают лишь несколько стран, включая США, Россию и Иран.

Впрочем, часть опрошенных CNN специалистов считает такую версию маловероятной. Некоторые эксперты предположили, что повреждение больше похоже на результат установки магнитной мины.

Официально ни Россия, ни Испания, ни США не представили окончательных выводов о причинах катастрофы. В Пентагоне отказались от комментариев. Несколько западных чиновников в сфере безопасности признали, что история выглядит «странной», но назвали некоторые выводы испанского расследования слишком смелыми.

Обломки судна сейчас лежат на глубине около 2,5 километра. Испанские власти заявили, что подъем бортового самописца с такой глубины слишком сложен и опасен. Часть экспертов, однако, сомневается в этом объяснении и предполагает, что «черный ящик» уже мог оказаться у одной из сторон.

