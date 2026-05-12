Трамп назвал «чушью» встречное предложение Ирана 2 12.05.2026, 11:06

Дональд Трамп

Надежды на мир ослабли.

Надежды на мирное соглашение между США и Ираном ослабли во вторник, ‌после того как президент Дональд Трамп сказал, что перемирие с Ираном «еле дышит» и что ответ Ирана на предложенные условия мирной сделки не устраивает Вашингтон. «Я ‌бы назвал их ‌ответ слабейшим, после того как прочитал эту чушь, которую они нам прислали. ‌Я даже не дочитал ее до конца», - сказал Трамп журналистам.

Иран хочет ‌окончания войны на всех фронтах, включая Ливан, где союзник США Израиль воюет против поддерживаемой ‌Тегераном группировки Хезболла. Тегеран среди прочих условий также подчеркнул свое право на Ормузский пролив, потребовал компенсацию за ущерб от войны и завершения американской морской блокады.

По словам Трампа, ответ Ирана угрожает статусу начавшегося 7 апреля перемирия.

США предлагали сначала завершить военные действия, а затем начать переговоры ‌о более спорных вопросах, включая ‌ядерную программу Ирана.

