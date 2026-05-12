Утекай! 1 Татьяна Рыбакова

12.05.2026, 11:45

Россию начали покидать конформисты.

Власть и ее пропагандисты рапортуют, что в Россию возвращаются эмигранты и рвутся европейцы, но исход населения из страны продолжается. Ужесточение правил в принимающих странах и снижение финансовых возможностей отъезд затрудняют, затягивают — но не отменяют. Как будут реагировать российские власти.

На написание этой колонки меня натолкнул разговор с российской знакомой, которую мы с друзьями зовем Прекрасная Маркиза. Потому что у нее о чем не спросишь — все прекрасно. Здоровье? Отлично, давление скакало, выписали таблетки, теперь все прекрасно. Отдых? Замечательно, в Турцию не поехали — дорого, в Дубай не полетели — бомбят, но мы взяли тур на Иссык-Куль в Кыргызстан! Дроны? Просто отлично, ни один рядом не попал, мимо пролетают. Цены? Прекрасные. Работа? Лучше не бывает.

В общем, человек из серии «приезжайте в Россию, у нас тут скоро всё наладится».

«Все хорошо, прекрасная маркиза»

И вот на днях Прекрасная Маркиза вдруг начала меня расспрашивать о жизни в Сербии. Какие цены? Сколько надо на жизнь? Где жить лучше? Есть ли работа? Все в таком духе. Сравнивала мои ответы с жизнью в Минске: «Ой, а там дешевле… а этого нет… да, дорого от вас в Россию летать, из Беларуси мы на машине можем ездить».

Спросила даже, какова жизнь в Баку: «Ты же из Баку?» — на что я честно ответила, что не была там полвека.

В общем, вопросы не предполагали сомнений в их природе и я не выдержала — продралась сквозь все предпразничные блокировки интернета и прямо спросила: «Что случилось? Собралась эмигрировать». Ну, не то, чтобы эмигрировать, открестилась подругах. Просто… Ну, куда-то поехать пожить. И чтоб домой приезжать недорого. Нет-нет, все хорошо, даже прекрасно. Просто… как-то нехорошо.

Сын рыдает: он в какой-то онлайн-игре имел высокий рейтинг, а теперь из-за блокировок все прахом. У мужа — он айтишник, но на административной работе, мелкий начальник, — на работе начались сокращения. «Нет, его ценят, он не под ударом, но как-то… работников не хватает и вообще…».

У самой ученики разбежались: часть уехала, часть не может выйти онлайн из-за интернета, у части родители больше не могут платить. В общем, все прекрасно, но как-то, как-то…

«В джинсы оделись самые отсталые слои населения»

Решила посмотреть, насколько настроение знакомой релевантно для той части российского общества, которое оппозиция презрительно зовет «болотом», политологи аккуратно называют «конформистским», а в начале XX века их звали мещанами — тоже, кстати, нещадно критикуя, разве что Василий Розанов говорил, что это и есть основа общества. Так вот, докладываю — настроения не то чтобы панические, скорее — сейчас момент, предшествующий панике, когда люди начинают встревоженно вертеть головой в поисках опасности и направления бегства.

Судите сами.

Айтишники вновь потянулись на выход: из России уходят две крупные игровые платформы. Уходят вместе со всеми работниками их семьями. «Говорят, терпели до последнего», — пишет источник на «Хабре»: блокировки интернета их добили. Кстати, как всегда на «Хабре», комментарии не менее интересны. После публикации ее автору начали писать люди из ИТ-отрасли, что это сейчас норма, когда сотрудника вызывают и предлагают переехать с семьей за границу:

На мой взгляд, самое неприятное здесь не сам факт релокации, а то, что она становится почти бытовой вещью, как в 2022 году. Люди уезжают не потому, что им внезапно захотелось «лучшей жизни», а потому что профессиональная среда постепенно сужается: меньше инструментов, меньше предсказуемости, больше регуляторного шума. Для IT это особенно болезненно, потому что отрасль держится на свободном доступе к технологиям, рынкам и знаниям.

Думаю, на отъезд компаний повлияли не только блокировки, но и неустанные хлопоты российских политиков, депутатов и просто активистов при власти, выискивающие крамолу, в том числе, и в играх. Да отъем активов сектор не миновал — достаточно вспомнить историю конфискацию активов «Ланит» и «Айтеко» в связи с преследованием Александра Галицкого.

Да что айтишники — замминистра уходят! Сразу двое замминистра из Минцифры, Сергей Кучушев и Александр Шойтов, отвечавшие за развитие IT и кибербезопасность соответственно. И правильно — какое уж тут развитие IT! А за безопасность интернета у нас теперь отвечает, как известно, вторая служба ФСБ. Там разговор короткий: дернули стоп-кран, а для самых строптивых есть не только тюремный срок, но интересные вещества.

Отмечу — речь идет об отъезде тех самых компаний, которые демонстративно отказались не только осуждать войну, но и подлаживались под властные хотелки, аргументируя тем, что они «вне политики». Но теперь власть пришла и за теми, кто «вне политики».

Новости одной только прошедшей недели

На импортную мебель хотят ввести заградительные пошлины. Причина? Ну, наш леспром, сосредоточенный на Северо-Западе России, после закрытия европейского рынка загибается, надо помочь. Не факт, что помогут, но факт, что на покупку табуретки придется брать кредит.

Импортных сапог тоже не будет — правительству предложили резко ограничить ее поставки. Пусть покупают отечественное. Ностальгирующим по СССР, наконец, удастся воспроизвести советскую действительность, когда пара импортных сапог обходилась в зарплату инженера.

Иностранных фильмов, даже их пиратских копий, станет еще меньше: мало того, что их убирают перед всякой премьерой очередного российского пропагандистского «блокбастера» (и перед майскими праздниками тоже), так теперь в Кремле считают, что фильмы о постапокалипсисе мешают строить в России светлое будущее. Должны быть только светлые, прославляющие Россию, фильмы, а где их взять.

«И такая дребедень целый день».

Уже точно подорожают из-за введения НДС импортные товары на маркетплейсах. Скорее всего, россияне вскоре лишатся возможности играть в иностранные онлайн-игры вообще, если Роскомнадзор перейдет от штрафов за отказ хранить данные в России, к блокировкам. Смогут ли играть в отечественные — вопрос, из-за того же ухода их из России. А еще больше — из-за блокировок интернета вообще.

Я пыталась посмотреть живой эфир с двумя российским экспертами. Оба в России, оба использовали только «Макс» и ВК — эфир им пришлось прервать из-за совершенно невозможных обрывов связи и зависаний. Выглядело чудовищно. Организаторы эфира написали пользователям, что будут искать альтернативу.

Некоторые альтернативу уже нашли: спрос россиян на аренду и покупку жилья в Минске растет. Едут не только айтишники и любители онлайн игр — едут все, кого задолбало. Что? «Да все!», — как в сердцах сказала мне приятельница, уехавшая как раз в Беларусь «пожить».

Сразу хочу предупредить задумавшихся о переезде туда — не советую. Помню, как после подавления протестов 2011-12 годов некоторые из знакомых тоже задумались о переезде в Минск. Мол, там, конечно, тоже диктатура, но помягче и больше надежд на изменения. А потом были белорусские протесты 2020-21 годов и их кровавое подавление…

Что дальше?

Кто-то пытается уехать — на время или насовсем куда подальше: выдача шенгенских виз бьет рекорды. Требования ужесточаются и число отказов растет, но число обращений за визами растет еще быстрее.

Кто-то пытается бороться. Как раз на прошлой неделе уже не только соосновательница «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, пыталась поговорить с ФСБ о неразумности их поведения (безуспешно), но и ее бывший муж, второй сооснователь компании, Евгений Касперский, поднял голос в защиту интернета. Лазейки для выхода во внешний интернет всегда найдутся, а отечественную ИТ-отрасль блокировки убьют, заявил он в интервью более чем лояльному власти «Эксперту».

А кто-то просто цепенеет как кролик перед удавом, заливает горе алкоголем и компенсирует беспомощность агрессией. «Метро уже с перебоями работает. Реально на ветке сегодня останавливались поезда по несколько минут. Людей на некоторых станциях пересаживают в другие составы, потом в следующие и т. д. Народ уже боится что вечером до дома не добраться. Долбоящеры все новые запреты придумывают. Сегодня потопал в аптеку, а там сразу предупреждают: терминал не работает, оплата или по QR-коду или налом… Магазины тоже бывают без инета на кассе. Начинают бурчать даже те, кому нравилось „хохлов мочить“… Если раньше в вагонах метро или в автобусах перегар свежий стоял, то теперь чувствуется внутренняя настороженность и злоба. Ну, а перегар не выветрился…», — пишет мне московский приятель.

Кстати, боюсь даже говорить Прекрасной Маркизе, что на Иссык-Куль ей, возможно, тоже не удастся улететь: в московских аэропортах на прошлой неделе был ад из-за дроновых атак.

И говоря о том, «куда это все катится», рано или поздно знакомые задают мне один и тот же вопрос: а не закроют ли российские власти выезд из страны, если бегство их граждан станет столь же или еще более массовым, как в 2022-м? Раньше я уверенно отвечала на это: нет, не закроют. Уезжают как раз несогласные или, как минимум, не желающие участвовать. Для власти это выгодно — исчезает источник возможных проблем. Теперь все чаще задумываюсь.

Потому что источником проблем могут стать уже практически все слои населения, вплоть до самых послушных и лояльных. Подкупить всех уже не получится — денег нет. Запугать? Побегут еще быстрее.

При нынешнем дефиците работников (в сфере оборонки и госзаказа, отмечу) это может стать проблемой. Вводить трудовую повинность и тыловую мобилизацию? Опять же побегут быстрее. В общем, куда ни кинь — везде клин. А самый логичный выход — остановить войну и раскрутить гайки, — власти категорически не нравится. И каким может быть следующий ход в такой ситуации?

Татьяна Рыбакова, The Moscow Times

