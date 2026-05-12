В Беларуси заработало очередное налоговое новшество

В Беларуси заработало очередное налоговое новшество1
- 12.05.2026, 12:46
Налоговики предупредили о изменениях с 1 мая.
С 1 мая этого года в Беларуси ввели изменения в связи с выдачей выписок из данных учета налоговых органов об исчисленных и уплаченных суммах сборов. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам (МНС). Новшество касается физлиц и индивидуальных предпринимателей.
С мая нынешнего года белорусам, которые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели (ИП), будут выдавать единую выписку из данных учета налоговых органов по исчисленных и уплаченных сумм сборов и пеней. То есть в документе будут одновременно данные и как за физлицо, и как за ИП.
«В аналогичном порядке будет формироваться выписка из данных учета налоговых органов индивидуальному предпринимателю: она дополнится сведениями об исчисленных и уплаченных суммах налогов, сборов (пошлин), пеней физического лица», — уточнили в МНС.