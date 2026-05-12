закрыть
12 мая 2026, вторник, 13:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси заработало очередное налоговое новшество

1
  • 12.05.2026, 12:46
  • 1,782
В Беларуси заработало очередное налоговое новшество

Налоговики предупредили о изменениях с 1 мая.

С 1 мая этого года в Беларуси ввели изменения в связи с выдачей выписок из данных учета налоговых органов об исчисленных и уплаченных суммах сборов. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам (МНС). Новшество касается физлиц и индивидуальных предпринимателей.

С мая нынешнего года белорусам, которые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели (ИП), будут выдавать единую выписку из данных учета налоговых органов по исчисленных и уплаченных сумм сборов и пеней. То есть в документе будут одновременно данные и как за физлицо, и как за ИП.

«В аналогичном порядке будет формироваться выписка из данных учета налоговых органов индивидуальному предпринимателю: она дополнится сведениями об исчисленных и уплаченных суммах налогов, сборов (пошлин), пеней физического лица», — уточнили в МНС.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман