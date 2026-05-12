«В элите назревает мысль, что надо убрать Путина» 4 12.05.2026, 13:07

2026 год может изменить все.

В РФ назревает мысль о замене российского диктатора Владимира Путина из-за провала войны в Украине.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров.

«Есть ощущение, что что-то происходит. Это российская традиция, что плохая война всегда приводит к изменениям. И мы сейчас видим ситуацию, когда очень много людей как в элите, так и простых людей начинают понимать, что Путин войну выиграть не может. А когда диктатор развязывает войну, которую не может выиграть, у него, по историческим законам, начинаются большие проблемы», - рассказал он.

По мнению Каспарова, есть серьезное ощущение, что начался процесс, который очень вероятно в ближайшее время, если не будет перелома, может привести к катастрофическим последствиям.

«Очевидно, что-то происходит. Поэтому разные свидетельства: экономические, военные проблемы, но мне кажется, что главная проблема - психологическая, она очень важна. Она заключается в том, что русская традиция не прощает царю или диктатору проигранную войну», - сказал оппозиционер.

По его словам, мысль о том, что война заканчивается плохо, сейчас начинает входить в сознание людей.

«С массами мы не понимаем, но с элитами это очевидно. Вот то, что пишет Ремесло, каждый день, о неизбежности конца Путина - и ничего не происходит... Это значит, что эта мысль, о том, что Путина надо менять, она очень важна», - пояснил Каспаров.

«В элите назревает мысль, что чтобы спасти режим, надо убрать Путина. Вот Ремесло - это отражение той имперской традиции, что чтобы спасти империю, надо убрать Путина», - добавил политик.

Он подчеркнул, что 2026 год может стать определяющим для формирования нового мирового порядка. И именно благодаря Украине, которая смогла не только выстоять, но и переломить ход войны, эти изменения становятся неизбежными.

