закрыть
12 мая 2026, вторник, 15:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Cadillac перехватывает клиентов Tesla и BMW

1
  • 12.05.2026, 14:00
  • 1,212
Cadillac перехватывает клиентов Tesla и BMW

Люксовый бренд GM резко наращивает продажи электрокаров.

Cadillac сообщил о достижении отметки в 100 тысяч проданных электромобилей. Примерно 75% покупателей оказались новыми для бренда, и значительная часть из них перешла из Tesla, Mercedes-Benz, BMW и Lexus, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Стратегия General Motors начала формироваться в 2019 году, когда Cadillac был назначен флагманом электрификации концерна. Первый массовый EV — Lyriq — вышел в 2023 году, а сегодня линейка включает уже пять моделей: Lyriq, Optiq, Vistiq, Escalade IQ и ультра-люксовый Celestiq.

Особый рост показывает Optiq: его продажи выросли почти на 66%, а версия V-Series разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды. В первом квартале 2026 года Cadillac продал более 9,5 тыс. электромобилей, увеличив общий результат на 20%.

Однако не все модели растут одинаково. Lyriq, самый продаваемый электрокар бренда, показал падение более чем на 20%, а Escalade IQ также снизил продажи.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман