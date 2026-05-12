Cadillac перехватывает клиентов Tesla и BMW

Cadillac перехватывает клиентов Tesla и BMW1
- 12.05.2026, 14:00
Люксовый бренд GM резко наращивает продажи электрокаров.
Cadillac сообщил о достижении отметки в 100 тысяч проданных электромобилей. Примерно 75% покупателей оказались новыми для бренда, и значительная часть из них перешла из Tesla, Mercedes-Benz, BMW и Lexus, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Стратегия General Motors начала формироваться в 2019 году, когда Cadillac был назначен флагманом электрификации концерна. Первый массовый EV — Lyriq — вышел в 2023 году, а сегодня линейка включает уже пять моделей: Lyriq, Optiq, Vistiq, Escalade IQ и ультра-люксовый Celestiq.
Особый рост показывает Optiq: его продажи выросли почти на 66%, а версия V-Series разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды. В первом квартале 2026 года Cadillac продал более 9,5 тыс. электромобилей, увеличив общий результат на 20%.
Однако не все модели растут одинаково. Lyriq, самый продаваемый электрокар бренда, показал падение более чем на 20%, а Escalade IQ также снизил продажи.